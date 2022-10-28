ابراز رضایت «زلنسکی» از روند مثبت روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین، از آنچه «روند مثبت» در روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی خواند، تمجید کرد.
بر اساس این گزارش، زلنسکی در نشست خبری مشترک در کی یف با همتای خود در گینه بیسائو افزود: ما در آغاز همکاری هستیم. این یک روند مثبت در روابط با اسرائیل است. وی تأکید کرد که پس از یک مکث طولانی در روند روابط کی یف - تل آویو پیشرفت مشاهده میکند.
رئیس جمهور اوکراین در سخنان خود بار دیگر ادعای کمک پهپادی ایران به روسیه را مطرح کرد و از تبادل اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی برای مقابله با این پهپادهای خیالی خبر داد. این ادعا در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها صحت آن را تکذیب کردهاند.
چند روز پیش رئیس جمهور اوکراین از رژیم صهیونیستی خواست تا در جنگ با روسیه به کشورش بپیوندد و درخواست خود را در مورد دستیابی به سامانههای دفاع هوایی این رژیم تکرار کرد. زلنسکی در یک سخنرانی ویدئویی در کنفرانسی که روزنامه عبری هاآرتص برگزار کرد، گفت: آیا زمان آن نرسیده که دولت شما انتخاب کند طرف چه کسی را بگیرد؟
این التماسهای رئبی جمهور اوکراین برای دریافت تسلیحات از رژیم صهیونیستی ظاهراً تا کنون با اقبال چندانی از جانب تل آویو مواجه نشده است و مقامات صهیونیست ادعا میکنند که حمایتهایشان از کی یف به کمکهای بشردوستانه محدود شده است.
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