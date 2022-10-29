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۷ آبان ۱۴۰۱، ۷:۲۵

محققان اعلام کردند؛

عرضه واکسن استنشاقی کرونا در چین

عرضه واکسن استنشاقی کرونا در چین

چین اعلام کرد که شروع به عرضه دوز یادآور واکسن کووید۱۹ به شهروندان خود کرده که از طریق دهان قابل استنشاق است.

به گزارش خ برنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این واکسن خوراکی در شانگهای توزیع شده است. ویدئویی در رسانه‌های دولتی چین منتشر شد که نشان می‌دهد مردم یک فنجان سفید نیمه شفاف با یک نازل کوتاه به دهان خود گرفته اند. متن همراه این ویدئو می‌گوید فرد به آرامی مه را استنشاق کرده، نفس خود را به مدت پنج ثانیه حبس کرده و بعد از ۲۰ ثانیه تمام می‌شود.

این واکسن توسط یک شرکت بیودارویی چینی ساخته شده است و در ماه سپتامبر پس از تکمیل آزمایشات در چین، مجارستان، پاکستان، مالزی، آرژانتین و مکزیک تأیید شده است.

طبق گزارش‌ها، این دارو به عنوان دوز یادآور برای افرادی که قبلاً واکسن‌های اولیه را دریافت کرده اند، ارائه می‌شود.

واکسن استنشاقی از طریق بینی قبلی که در ایالات متحده ساخته شده و در هند تأیید شده است، هنوز توزیع نشده است.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، سایر واکسن‌های استنشاقی در سطح جهانی در حال آزمایش هستند.

کد مطلب 5619107

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