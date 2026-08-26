حجت الاسلام تدینی: درآمد موقوفات گیلان به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل تدینی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای مقاومت، اظهار کرد: گیلان به واسطه ریشههای مذهبی و فرهنگی، همواره در نوعدوستی و خیرخواهی پیشتاز بوده است.
وی با اشاره به مشارکت یکهزار میلیارد تومانی مردم گیلان در حوزه سلامت طی سال گذشته افزود: این میزان از سخاوت و بخشندگی مردم از افتخارات ارزشمند استان محسوب میشود و نشاندهنده روحیه نوعدوستی و خیرخواهی مردم گیلان است.
۶ هزار زمین وقفی در گیلان ثبت شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه وقف نوعی سرمایه در گردش برای جامعه است، گفت: تاکنون ۶ هزار زمین وقفی در استان به ثبت رسیده است، هرچند همچنان هزاران زمین وقفی دیگر تعیین تکلیف نشده و این فرآیند به دلیل پیچیدگیهای موجود زمانبر است.
تدینی با اشاره به بخشی از ثمرات موقوفات بیان کرد: حفظ و حراست از اموال موقوفی، مرمت و بازسازی اماکن، سرمایهگذاری، کاشت درخت، حمایت از فعالیتهای قرآنی، اعزام قاریان به کشورهای مختلف و اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند تنها بخشی از خدماتی است که از محل موقوفات ارائه میشود.
وی افزود: هر میزان مشارکت و سرمایهگذاری در حوزه وقف و موقوفات افزایش یابد، درآمد این بخش نیز بیشتر شده و امکان ارائه خدمات گستردهتر به جامعه فراهم خواهد شد.
ضرورت مقابله با پدیده موقوفهخواری
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با تأکید بر نقش رسانهها در فرهنگسازی و مطالبهگری در حوزه وقف تصریح کرد: امروز با پدیده موقوفهخواری مواجه هستیم و نیاز است نگاه جامعه نسبت به اهمیت حفظ موقوفات اصلاح شود، چرا که اموال وقفی متعلق به عموم و بهویژه اقشار نیازمند جامعه است.
تدینی با بیان اینکه وقف از شئون ولی امر مسلمین است، گفت: غصب مال وقفی و تصرف در اراضی موقوفه از نظر شرعی حرام است و آثار و تبعات منفی به همراه دارد، با این حال بخش قابل توجهی از افراد نسبت به احکام و ماهیت موقوفات آگاهی کافی ندارند.
افزایش چهار برابری درآمد موقوفات
وی از افزایش قابل توجه درآمد موقوفات گیلان طی دو سال اخیر خبر داد و افزود: درآمد این بخش از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع یکی از دستاوردهای مهم حوزه وقف در استان به شمار میرود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان همچنین به اجرای یک پروژه سرمایهگذاری در شهرستان تالش اشاره کرد و گفت: ۳۰ باب مغازه با مشارکت ۳۰ درصدی اوقاف در این شهرستان افتتاح میشود که اجرای این پروژه میتواند به اشتغالزایی و افزایش خدماترسانی به جامعه کمک کند.
تدینی تصریح کرد: وقف ظرفیت بزرگی برای ایجاد تحول در عدالت اجتماعی و توسعه در حوزههای مختلف از جمله علم و تحصیل، سلامت، ارائه خدمات عمومی و اشتغال دارد و باید این ظرفیت بیش از گذشته در جامعه معرفی و فعال شود.
نظر شما