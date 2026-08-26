مازندران باید به سمت حکمرانی هوشمند حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا احمدیان صبح چهارشنبه در نشست استانداری مازندران درباره الزامات حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و دادهمحور گفتوگو کرد.
احمدیان با تأکید بر اهمیت حکمرانی دادهمحور، یکپارچهسازی خدمات و تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاههای اجرایی را از الزامات تحقق دولت هوشمند دانست.
وی همچنین بر بهرهگیری هدفمند از ظرفیت هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در فرآیند ارائه خدمات به مردم تأکید کرد و خواستار تقویت زیرساختهای لازم برای توسعه حکمرانی هوشمند در استان شد.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه سفر خود، در نشست هماندیشی با مسئولان ارشد فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی مازندران حضور خواهد یافت و موضوعاتی همچون حکمرانی دادهمبنا، تبادل داده، یکپارچهسازی خدمات و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را بررسی میکند.
بازدید از پارک علم و فناوری مازندران، نشست با شرکتهای دانشبنیان، دیدار با معاونان و مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و گفتوگو با مسئولان فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی از دیگر برنامههای این سفر است.
حضور در آیین اختتامیه المپیک فناوری ۱۴۰۵ در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران نیز در برنامه سفر احمدیان به این استان قرار دارد.
این سفر با هدف تقویت ارتباط میان سیاستگذاریهای ملی و ظرفیتهای استانی، استفاده از توان شرکتهای فناور و دانشبنیان و تسریع روند استقرار دولت هوشمند و افزایش بهرهوری نظام اداری انجام شده است.
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