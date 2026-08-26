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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

ملی‌پوش اسکواش ایران در جمع مدعیان بنگلادش

ملی‌پوش اسکواش ایران در جمع مدعیان بنگلادش

ملی‌پوش اسکواش ایران در رقابت‌های ۱۲ هزار دلاری بنگلادش با شکست سید دوم جدول از ژاپن گام بلندی برای صعود به مراحل پایانی این مسابقات برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر اعتمادپور ملی‌پوش اسکواش ایران در ادامه رقابت‌های ۱۲ هزار دلاری بنگلادش در دیداری حساس برابر نماینده ژاپن و سید دوم جدول به برتری رسید.

اعتمادپور پس از ۶۵ دقیقه رقابت حریف خود را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد. او گیم‌های اول، سوم و پنجم را به ترتیب با نتایج ۱۲ بر ۱۰، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۶ به سود خود تمام کرد و در گیم‌های دوم و چهارم با نتایج ۱۱ بر ۳ شکست خورد.

اعتمادپور که برابر بازیکن رده ۱۱۵ جهان به پیروزی رسید فردا از ساعت ۱۶:۴۵ به وقت ایران به مصاف نماینده مصر می‌رود و برای صعود به مراحل پایانی مسابقات تلاش خواهد کرد.

کد مطلب 6928323
فریبا جلیل خانی

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