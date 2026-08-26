به گزارش خبرنگار مهر، سپهر اعتمادپور ملی‌پوش اسکواش ایران در ادامه رقابت‌های ۱۲ هزار دلاری بنگلادش در دیداری حساس برابر نماینده ژاپن و سید دوم جدول به برتری رسید.

اعتمادپور پس از ۶۵ دقیقه رقابت حریف خود را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد. او گیم‌های اول، سوم و پنجم را به ترتیب با نتایج ۱۲ بر ۱۰، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۶ به سود خود تمام کرد و در گیم‌های دوم و چهارم با نتایج ۱۱ بر ۳ شکست خورد.

اعتمادپور که برابر بازیکن رده ۱۱۵ جهان به پیروزی رسید فردا از ساعت ۱۶:۴۵ به وقت ایران به مصاف نماینده مصر می‌رود و برای صعود به مراحل پایانی مسابقات تلاش خواهد کرد.