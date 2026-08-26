به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام دولت آمریکا روز سه‌شنبه به رویترز گفت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور توافق پیشنهادی با عربستان سعودی درباره انرژی هسته‌ای غیرنظامی را به کنگره فرستاده است.

رویترز نوشت: ترامپ تأکید دارد این توافق تنها در صورتی اجرایی خواهد شد که ریاض روابط خود را با تل آویو عادی کند.

به گفته این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، این توافق که در ماه ژوئیه حاصل شد و به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد فناوری هسته‌ای غیرنظامی را به عربستان صادر کنند، روز دوشنبه به کنگره ارسال شد.

این مقام آمریکایی مدعی شد: «موضع رئیس‌جمهوری تغییر نکرده است؛ این توافق تنها در صورتی پیش خواهد رفت که عربستان سعودی به معاهده آبراهام بپیوندد.»

معاهده آبراهام در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میان رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان منعقد شد. هدف این توافق عادی سازی روابط این رژیم با کشورهای اسلامی و عربی است.

این توافق هسته‌ای ۳۰ ساله شامل ساخت رآکتورهای «ای‌پی۱۰۰۰» است؛ پروژه‌ای به ارزش ده‌ها میلیارد دلار که به شرکت وستینگهاوس سود خواهد رساند. این شرکت به‌طور مشترک در مالکیت شرکت «کامکو» مستقر در کانادا و شرکت «بروکفیلد اَسِت منیجمنت» قرار دارد.

به گفته دو منبع در کنگره، این توافق برای رهبران کنگره ارسال شده و انتظار می‌رود روز چهارشنبه به کمیته‌های مربوطه تحویل داده شود. اگر کنگره ظرف ۹۰ روز کاری با این توافق مخالفت نکند، توافق اجرایی خواهد شد. در صورتی که کنگره این توافق را رد کند، ترامپ می‌تواند این تصمیم را وتو کند. در این صورت، برای لغو وتوی رئیس‌جمهوری، رأی دوسوم اعضای کنگره لازم خواهد بود.

برخی قانون‌گذاران دموکرات و حامیان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای از این توافق هسته‌ای انتقاد کرده‌اند، زیرا این توافق عربستان سعودی را از غنی‌سازی اورانیوم یا بازفرآوری پسماندهای هسته‌ای منع نمی‌کند؛ دو مسیری که بالقوه می‌توانند برای ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرند. امارات متحده عربی در توافق هسته‌ای غیرنظامی خود با واشنگتن در سال ۲۰۰۹ با چنین اقداماتی موافقت کرده بود.