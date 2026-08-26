به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک‌کرانچ، شرکت آنتروپیک قابلیت حافظه کلود را به‌روزرسانی کرده است تا اطلاعاتی که کاربر در جریان گفت‌وگو با این هوش مصنوعی مطرح می‌کند، میان بخش گفت‌وگو و محیط کاری Claude Cowork به اشتراک گذاشته شود.

پیش از این، کاربرانی که در جریان گفت‌وگو با کلود درباره یک پروژه ایده‌پردازی یا اطلاعاتی را مطرح می‌کردند، هنگام انتقال به محیط Cowork مجبور بودند جزئیات پروژه را دوباره برای هوش مصنوعی توضیح دهند. با به‌روزرسانی جدید، کلود می‌تواند اطلاعات مرتبط با یک پروژه را میان این دو محیط حفظ کند و تجربه‌ای یکپارچه‌تر ارائه دهد.

برای مثال، اگر کاربر پیش‌تر درباره برگزاری یک کنفرانس با کلود گفت‌وگو کرده باشد، Cowork می‌تواند اطلاعاتی مانند تعداد شرکت‌کنندگان، شهر محل برگزاری و سخنرانان را از مکالمات قبلی در اختیار داشته باشد و هنگام تهیه برنامه یا متن مربوط به کنفرانس، نیازی به دریافت دوباره این اطلاعات نداشته باشد.

آنتروپیک همچنین امکان مشاهده و مدیریت حافظه کلود را در اختیار کاربران قرار داده است. کاربران می‌توانند اطلاعات ذخیره‌شده را مشاهده، ویرایش یا حذف کنند.

این شرکت می‌گوید کلود به‌طور پیش‌فرض اطلاعات شخصی و حساس مانند داده‌های مربوط به سلامت، نژاد، قومیت، باورهای مذهبی و دیدگاه‌های سیاسی را در حافظه ذخیره نمی‌کند؛ هرچند کاربران می‌توانند در تنظیمات، ذخیره برخی از این اطلاعات را فعال کنند. کلود همچنین هر زمان که یک موضوع حساس در حافظه ذخیره شود، کاربر را مطلع می‌کند.

قابلیت جدید از ۲۵ اوت برای کاربران طرح‌های رایگان، Pro و Max در نسخه‌های وب، دسکتاپ و موبایل فعال شده است. کاربران iOS و اندروید برای دسترسی به آن باید برنامه را به آخرین نسخه به‌روزرسانی کنند.