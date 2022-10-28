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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۰۳

به‌وقت عصر روز جمعه ۶ آبان ماه؛

فیلمی از وضعیت خیابان خیام/ در زاهدان چه خبر است؟

فیلمی از وضعیت خیابان خیام/ در زاهدان چه خبر است؟

زاهدان- تصاویر میدانی مهر از خیابان خیام زاهدان به‌وقت عصر جمعه ۶ آبان ماه نشان‌دهنده آرامش در شهر و تردد عادی شهروندان است.

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خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: امروز شورای تأمین سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از علما، معتمدان و مردم هوشیار استان، خصوصاً مجموعه انتظامات مسجد مکی، اعلام کرد: علی رغم تذکرات امام جمعه مسجد مکی زاهدان، متأسفانه عده‌ای افراد فرصت طلب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی وارد خیابان‌های اطراف شده که در این میان با شلیک افراد ناشناس، تعدادی از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت مجروح شدند.

در این اطلاعیه دبیرخانه شورای تأمین استان اعلام کرد: با قدردانی از مردم شریف و با بصیرت استان و علما، معتمدان و ریش سفیدان، شرایط استان عادی است و از شما مردم متدین خواهشمندیم هرگونه مورد مشکوک و خرابکارانه را با دستگاه‌های امنیتی در میان بگذارید.

بنابراین گزارش به‌رغم همه توطئه‌ها و جوسازی‌های صورت گرفته طی روزهای گذشته و تلاش برای القای ناامنی در زاهدان هم‌زمان با ایراد خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت زاهدان توسط مولوی عبدالحمید مراسم نماز جمعه زاهدان با آرامش کامل در عیدگاه (محل برگزاری نماز جمعه) برگزار شد.

مطابق اعلام خبرنگار مهر فضای شهر زاهدان هنگام برگزاری نماز جمعه و قبل از آن آرام بوده است. با پایان نماز جمعه شاهد تجمع هایی بودیم که بدون مشکلی خاتمه یافت و افراد متفرق شدند. اما تعداد معدودی اقدام به ایجاد اغتشاش کردند.

شب گذشته شورای تأمین سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای ابعاد مختلف حادثه هشت مهرماه را در ۶ بند تشریح و بر پیگیری و برخورد با مقصران این حادثه تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: شورای تأمین به مردم اصیل، وفادار و انقلابی شهر زاهدان خصوصاً خانواده شهدا و جان‌باختگان تسلیت عرض می‌نماید و جهت تحقق دستور ریاست محترم جمهوری برای اجرای عدالت، ضمن پذیرش قصور برخی از مأموران و عزل رئیس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچنین جبران خسارت وارده به جان‌باختگان بی‌گناه و خانواده‌های آنان اعلام می‌دارد که پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین، اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسئولین ذی‌ربط انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم، تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه‌جانبه به مرجع قضائی ارسال‌شده تا به‌صورت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان هم در خطبه‌های امروز با استقبال از بیانیه شب گذشته شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان و برکناری برخی افراد در رابطه با حادثه ۸ مهرماه، خواستار رسیدگی کامل به اتفاقات رخ‌داده و برخورد و مجازات قاطع تمام افراد دخیل در این حادثه شد.

وی همچنین با تأکید بر رعایت «انصاف» در مواجهه با اقدامات صورت گرفته و بیانیه صادرشده تأکید کرد روند بررسی‌ها استمرار داشته باشد. عبدالحمید همچنین منافع ملی را اولویت دانست و به همه توصیه کرد که از تخریب اموال عمومی و تعرض به افراد مختلف خودداری کرده و شیعه و سنی با برادری در کنار هم زندگی کنند.

وی در پایان خطبه امروز با توصیه به نمازگزاران به کنترل احساسات خود از حضار خواست پس از اقامه نماز با رعایت امنیت و احترام به اموال و جان افراد محل نماز را ترک کنند و به خانه‌هایشان بازگردند.

علی رغم تذکرات امام جمعه مسجد مکی زاهدان، متأسفانه عده‌ای افراد فرصت‌طلب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی وارد خیابان‌های اطراف شده که در این میان با شلیک افراد ناشناس، تعدادی از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت مجروح شدند.

در پی اغتشاشات امروز یکی از شهروندان در اثر تیراندازی افراد ناشناس جان خود را از دست داده و در این میان ۱۴ نفر از مردم و نیروهای حافظ امنیت مجروح شدند.

کد مطلب 5619126

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    نظرات

    • شهروند IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      اگر تو همه زمینه ها و به هنگام اینجوری برخورد میشد هیچ وقت این بحرانها پیش نمی آمد و ضع مملکت هم این نمیشد.چرا یک حکومت خودش را برای مثلا یک گروهبان خاطی یا اختلاسگر خاطی ، یا یک مسئول تندرو ودگم و... هزینه میکند؟
    • س IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      عجب مسجدی چه ابهتی داره
    • IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      آشوبگران شکست خوردند حالا مردم را می خواهند به قتل برسانند. مزدور برو‌گمشو.
    • علی IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      تو هم بلد نیستی بنویسی ... اغتشاشگرا بچه معصوم رو با گلوله کشتن ... بنویس دیگه
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      تسلیت
    • IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 7
      پاسخ
      آیا شورای تامین نمی‌توانست زودتر از اینها کاری عقلایی انجام دهد و تسکینی باشد بر دل زخمی مردم عزیز زاهدان تا دیگران سو استفاده نکنند ؟!
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      6 5
      پاسخ
      چقدر خوشکل زاهدان حیف نیست با آشوب وفتنگری این شهر به این زیبایی از بین ببریم نکنید تورو خدا
    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      5 8
      پاسخ
      علی دایی چراشیرازنیامدی دراغوش پدرومادر آن شهدا
    • مانلی IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      زاهدان همیشه سربلند باشی
    • مانلی IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      انشاالله شهرمون همیشه در آرامش باشه و این آشوب ها تموم بشه🤲
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      عدم توجه مسؤلین مردم را در سراسر کشور عزیزمون خشمگین کرده هیچ کدومشون اغتشاشگر واشوب گر نیستن که جونشون را به خطر می‌اندازندهمشون شهر وندان همین اب وخاکندولی مشکلات وخواسته های دارند که از طرف مسولان مورد توجه نیستن صدایشون شنیده نمی‌شود
    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      3 0
      پاسخ
      یعنی صبح جمعه توزاهدان کسی کشته نشده این خبری که ما باید باور کنیم و بگیم همه چیز آروم چراباید مردم رو اینقدر بی شعور بدانید واقعا مردم رو اینقدر احمق فرض میکنید برای همین است که وضع مملکت اینقدر خر توخره

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