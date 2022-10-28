فیلمی از وضعیت خیابان خیام/ در زاهدان چه خبر است؟

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: امروز شورای تأمین سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از علما، معتمدان و مردم هوشیار استان، خصوصاً مجموعه انتظامات مسجد مکی، اعلام کرد: علی رغم تذکرات امام جمعه مسجد مکی زاهدان، متأسفانه عده‌ای افراد فرصت طلب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی وارد خیابان‌های اطراف شده که در این میان با شلیک افراد ناشناس، تعدادی از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت مجروح شدند.

در این اطلاعیه دبیرخانه شورای تأمین استان اعلام کرد: با قدردانی از مردم شریف و با بصیرت استان و علما، معتمدان و ریش سفیدان، شرایط استان عادی است و از شما مردم متدین خواهشمندیم هرگونه مورد مشکوک و خرابکارانه را با دستگاه‌های امنیتی در میان بگذارید.

بنابراین گزارش به‌رغم همه توطئه‌ها و جوسازی‌های صورت گرفته طی روزهای گذشته و تلاش برای القای ناامنی در زاهدان هم‌زمان با ایراد خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت زاهدان توسط مولوی عبدالحمید مراسم نماز جمعه زاهدان با آرامش کامل در عیدگاه (محل برگزاری نماز جمعه) برگزار شد. ‌

مطابق اعلام خبرنگار مهر فضای شهر زاهدان هنگام برگزاری نماز جمعه و قبل از آن آرام بوده است. با پایان نماز جمعه شاهد تجمع هایی بودیم که بدون مشکلی خاتمه یافت و افراد متفرق شدند. اما تعداد معدودی اقدام به ایجاد اغتشاش کردند.

شب گذشته شورای تأمین سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای ابعاد مختلف حادثه هشت مهرماه را در ۶ بند تشریح و بر پیگیری و برخورد با مقصران این حادثه تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: شورای تأمین به مردم اصیل، وفادار و انقلابی شهر زاهدان خصوصاً خانواده شهدا و جان‌باختگان تسلیت عرض می‌نماید و جهت تحقق دستور ریاست محترم جمهوری برای اجرای عدالت، ضمن پذیرش قصور برخی از مأموران و عزل رئیس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچنین جبران خسارت وارده به جان‌باختگان بی‌گناه و خانواده‌های آنان اعلام می‌دارد که پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین، اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسئولین ذی‌ربط انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم، تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه‌جانبه به مرجع قضائی ارسال‌شده تا به‌صورت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان هم در خطبه‌های امروز با استقبال از بیانیه شب گذشته شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان و برکناری برخی افراد در رابطه با حادثه ۸ مهرماه، خواستار رسیدگی کامل به اتفاقات رخ‌داده و برخورد و مجازات قاطع تمام افراد دخیل در این حادثه شد.

وی همچنین با تأکید بر رعایت «انصاف» در مواجهه با اقدامات صورت گرفته و بیانیه صادرشده تأکید کرد روند بررسی‌ها استمرار داشته باشد. عبدالحمید همچنین منافع ملی را اولویت دانست و به همه توصیه کرد که از تخریب اموال عمومی و تعرض به افراد مختلف خودداری کرده و شیعه و سنی با برادری در کنار هم زندگی کنند.

وی در پایان خطبه امروز با توصیه به نمازگزاران به کنترل احساسات خود از حضار خواست پس از اقامه نماز با رعایت امنیت و احترام به اموال و جان افراد محل نماز را ترک کنند و به خانه‌هایشان بازگردند.

علی رغم تذکرات امام جمعه مسجد مکی زاهدان، متأسفانه عده‌ای افراد فرصت‌طلب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی وارد خیابان‌های اطراف شده که در این میان با شلیک افراد ناشناس، تعدادی از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت مجروح شدند.

در پی اغتشاشات امروز یکی از شهروندان در اثر تیراندازی افراد ناشناس جان خود را از دست داده و در این میان ۱۴ نفر از مردم و نیروهای حافظ امنیت مجروح شدند.