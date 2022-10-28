کانادا مدیران ارشد انرژی روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، نخست وزیر کانادا اعلام کرد این کشور شمار دیگری از اتباع روسیه را در فهرست تحریمی خود گنجانده است.

«جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا امروز جمعه اعلام کرد که ۳۵ شهروند روس دیگر از جمله مدیران شرکت گازپروم و شش شرکت در بخش انرژی را به فهرست تحریم ها اضافه می کند.

بنا به اعلام نخست وزیر کانادا، دولت اوتاوا شرکت های «لوک اویل»، «ترانس اویل»، «سوگاز» روسیه را تحریم کرد.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا، کانادا و کشورهای غربی برای توقف پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال گسترده تسلیحات نظامی به اوکراین، تحریم‌های شدیدی علیه مسکو اعمال کردند که اکنون نتیجه عکس داده و این تحریم‌ها موجب افزایش تورم و قیمت‌های انرژی در اروپا شده و بسیاری از دولت‌های اروپایی را به اتخاذ اقدامات و تدابیر احتیاطی سوق داده است.