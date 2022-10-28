نروژ تحریم های جدید علیه روسیه وضع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، دولت نروژ تحریم های جدیدی را علیه روسیه وضع کرد.

دولت نروژ امروز جمعه و به بهانه جنگ در اوکراین، بسته تحریمی جدیدی را علیه روسیه اعلام کرد که براساس آن ۳۰ مقام و ۷ سازمان روسیه تحت تحریم قرار می گیرند.

نروژ در حالی همسو با دیگر کشورهای غربی روسیه را تحت تحریم قرار می دهد که به تازگی «یوناس گار استور» نخست وزیر نروژ اعلام کرد که کشورهای غربی نباید به دنبال منزوی کردن روسیه باشند، بلکه برعکس باید به منظور حل و فصل وضعیت فوق العاده دشوار سیاسی کنونی، به دنبال برقراری ارتباط مستقیم با مسکو باشند.

در حالی که کشورهای غربی پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه مصمم به منزوی کردن روسیه هستند، نخست وزیر نروژ در بخشی از سخنرانی خود تاکید کرد که فقدان گفتگو با روسیه امکان دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز برای بحران اوکراین را تضعیف می کند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها اعلام کرده است که روسیه را نمی توان با اعمال تحریم های گسترده و فشار بر متحدان منزوی کرد.