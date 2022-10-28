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۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۰۵

ضمن نادیده گرفتن مسئولیت پذیری ایران؛

گروسی مدعی شد: ایران باید به تعهداتش عمل کند!

گروسی مدعی شد: ایران باید به تعهداتش عمل کند!

علیرغم اینکه ایران به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کرده است، رئیس این آژانس مدعی است که تهران باید درباره برخی مسائل توضیح بدهد!

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (جمعه) در کنفرانس هسته‌ای اندیشکده «کارنگی»، مدعی شد که مانع توافق بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران نبوده و تهران باید به تعهداتش عمل کند!

گروسی در بخشی از کنفرانس گفت: ایران تعهداتی دارد و موظف است کارهایی که باید انجام دهد را انجام بدهد. آنها تعهداتی دارند.

وی اضافه کرد: (انجام این تعهدات) لطف کردن نیست. ما به کسی فشار نمی‌آوریم. آنها تعهداتی دارند و اگر چیزی در آنجا وجود دارد که نمی‌بایست در آنجا باشد، باید برای ما توضیح دهند.

وی با اشاره به توقف روند مذاکرات رفع تحریم‌ها مدعش شد: در مقطعی، عده‌ای می‌گفتند که من مانع اصلی توافق هستم. می‌توانید تصور کنید؟ ایران عضو آژانس و قابل احترام است. هیچ‌کس را به هیچ چیزی متهم نمی‌کنیم. اجازه بدهیم بیایند و توضیح بدهند و این مسائل حل و فصل خواهد شد!

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌تر در شهریورماه در تکرار ادعاهای خود مدعی شده بود که در نتیجه اقدامات جبرانی و برجامی ایران، شکاف اطلاعاتی آژانس نسبت به برنامه هسته‌ای ایران زیاد شده و ایران باید در زمینه همکاری با آژانس شفاف‌تر عمل کند.

کد مطلب 5619164

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    نظرات

    • م. ج IT ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 0
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      یکی به این مردیکه دلقک؛ رئیس آژانس بگه که با ایران از واژه باید استفاده نکنه! غربیها ۴۳ ساله به ایران از باید استفاده میکنند، اما ایران قویتر شده و به شون باج نداده!
    • دهقان IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 0
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      باز جاسوس صهیونیسم نشخوار کرد
    • US ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 0
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      در دنیایی که همه چیز نسبی است، تو نمی توانی زرادخانه غیر قانونی اسرائیل را نادیده بگیری و در رابطه با ایران چیز‌های منسوخ شده را دوباره مطرح کنی. اگر لیاقت بودن در این جایگاه را نداری و تمامیتی از تو باقی مانده است با کنار رفتنت به صلح و امنیت بین المللی کمک کن.
    • IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
      1 0
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      هر وقت اروپا سگ گله آمریکا به تعهداتش عمل کرد،ماهم به تعهدات خود عمل میکنیم.سوال آقای گروسی،شما گفتیدمن بازرس هستم،وازاعضای مذاکره کننده نیستم،خب چگونه است،که آژانس شما تاکنون نتوانسته ازنیروگاه هسته ای اسرائیل بازدیدکنه؟؟؟ چرا تاکنون اقدامی وبازرسی انجام ندادید؟؟؟ چون مثل سگ ازآمریکا دستورمیگیرید.

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