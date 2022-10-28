گروسی مدعی شد: ایران باید به تعهداتش عمل کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (جمعه) در کنفرانس هسته‌ای اندیشکده «کارنگی»، مدعی شد که مانع توافق بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران نبوده و تهران باید به تعهداتش عمل کند!

گروسی در بخشی از کنفرانس گفت: ایران تعهداتی دارد و موظف است کارهایی که باید انجام دهد را انجام بدهد. آنها تعهداتی دارند.

وی اضافه کرد: (انجام این تعهدات) لطف کردن نیست. ما به کسی فشار نمی‌آوریم. آنها تعهداتی دارند و اگر چیزی در آنجا وجود دارد که نمی‌بایست در آنجا باشد، باید برای ما توضیح دهند.

وی با اشاره به توقف روند مذاکرات رفع تحریم‌ها مدعش شد: در مقطعی، عده‌ای می‌گفتند که من مانع اصلی توافق هستم. می‌توانید تصور کنید؟ ایران عضو آژانس و قابل احترام است. هیچ‌کس را به هیچ چیزی متهم نمی‌کنیم. اجازه بدهیم بیایند و توضیح بدهند و این مسائل حل و فصل خواهد شد!

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌تر در شهریورماه در تکرار ادعاهای خود مدعی شده بود که در نتیجه اقدامات جبرانی و برجامی ایران، شکاف اطلاعاتی آژانس نسبت به برنامه هسته‌ای ایران زیاد شده و ایران باید در زمینه همکاری با آژانس شفاف‌تر عمل کند.