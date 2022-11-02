فضاسازی غرب می تواند به تشدید خطرناک تنش در خلیج فارس بیانجامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه از گفتگوی تلفنی میان وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانی خود خبر داد.

وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه این کشور در تماسی تلفنی با «حسین امیر عبداللهیان» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل منطقه ای به گفتگو و رایزنی پرداخت.

بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، وزرای خارجه روسیه و جمهوری اسلامی ایران در این گفتگو تاکید کردند که کارزار رسانه ای رسانه های غربی می تواند به تشدید خطرناک تنش ها در خلیج فارس منجر شود.