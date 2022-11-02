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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۲۶

در گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان و لاوروف مطرح شد؛

فضاسازی غرب می تواند به تشدید خطرناک تنش در خلیج فارس بیانجامد

فضاسازی غرب می تواند به تشدید خطرناک تنش در خلیج فارس بیانجامد

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه، کارزار رسانه ای غرب را عامل تشدید خطرناک تنش ها در خلیج فارس دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه از گفتگوی تلفنی میان وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانی خود خبر داد.

وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه این کشور در تماسی تلفنی با «حسین امیر عبداللهیان» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل منطقه ای به گفتگو و رایزنی پرداخت.

بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، وزرای خارجه روسیه و جمهوری اسلامی ایران در این گفتگو تاکید کردند که کارزار رسانه ای رسانه های غربی می تواند به تشدید خطرناک تنش ها در خلیج فارس منجر شود.

کد مطلب 5623211

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      باید قرارهای ملاقات با جوانان حتی المقدور ماهی یکبار در جای جای ایران برگزار شود و آنها را با انقلاب و دفاع مقدس و شهدا آشنا کنند . در کتابهای درسی ایثار و. شهادت گنجانده شود .

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