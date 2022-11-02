اولیانوف: موضوعات برنامه هسته‌ ای ایران با گفتگو حل شدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی مستقر در وین امروز چهارشنبه در پیامی توئتیری نوشت: امروز با محسن نظیری اصل نماینده دائم ایران دیدار کردم. درباره مسائل مربوط به نشست آتی شورای حکام آژانس (۱۶ تا ۱۸ نوامبر در وین) رایزنی کردیم.

«میخائیل اولیانوف» در این باره در توئیت دیگری ادامه داد: من از همکاران ایرانی‌ ام خواستم با دبیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی رایزنی‌ های سازنده‌ ای داشته باشند. اطمینان دارم که مسائل باقیمانده مرتبط با سوابق برنامه هسته‌ ای ایران می‌ تواند به سرعت از طریق گفتگوی سازنده حل شود.

این در حالیست که رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران دیروز سه شنبه درباره تازه‌ ترین تحولات مربوط به مذاکرات لغو تحریم‌ ها علیه ایران با شبکه تلویزیونی المیادین گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، «محمد اسلامی» در مصاحبه با المیادین بر ضرورت بسته شدن پرونده اتهامات و طرح ادعاها ضدبرنامه هسته‌ ای ایران و مذاکرات لغو تحریم‌ ها تأکید کرد.

وی در ادامه تصریح کرد که هر نوع توافق هسته‌ ای باید به گونه‌ ای باشد که همه طرف‌ ها به آن پایبند باشند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: تهران به توافق ۲۰۱۵ پایبند است، مشروط به اینکه دیگران به مفاد آن پایبند باشند که مهم‌ ترین آن رفع تحریم‌ ها است.

این سخنان اسلامی در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت: مواضع سیاسی واشنگتن با پیام‌ هایی که برای ما ارسال می‌کند متفاوت است، اما در خصوص توافق هسته‌ای فعالیت مؤثری وجود دارد و رکود سیاسی در انتقال دیدگاه‌ها وجود ندارد.