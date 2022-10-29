حمله به منزل پلوسی/ بایدن تلویحا ترامپ را متهم کرد

به گزاری خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس‌نیوز، «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد حمله به محل اقامت «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان این کشور و آسیب‌دیدن شوهرش «نفرت‌انگیز» است و همه باید در مقابل این خشونت در فضای سیاسی بایستند.

بایدن در این‌باره گفت: کافی‌ست، کافی‌ست، کافی‌ست. هر انسان باوجدانی، صرف‌نظر از اینکه موضع سیاسی‌اش چیست، باید آشکارا، صریح و بدون ابهام علیه این خشونت در فضای سیاسی ما بایستد.

رئیس‌جمهور آمریکا حمله به محل اقامت نانسی پلوسی را همانند حمله به ساختمان کنگره دانست و مخالفان سیاسی پلوسی و دموکرات‌ها را به اشاعه عقایدی متهم کرد که برای افراد «بسیار نامتعادل»، مضر و خطرناک هستند.

وی دراین‌باره افزود: آنچه ما را به فکر فرو می‌برد این است که یک حزب (جمهوری‌خواه) می‌تواند از تقلب در انتخابات بگوید و اینکه همه‌گیری کرونا، یک کلاهبرداری است. همه این دروغ‌ها ممکن است بر افرادی تأثیر بگذارند که از لحاظ روحی چندان تعادل ندارند. چرا فکر نمی‌کنیم چنین اقدامی به معنای برهم‌زدن و فاسدکردن فضای سیاسی است؟ کافی‌ست، کافی‌ست.

در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، شماری از هواداران «دونالد ترامپ»، به ساختمان کنگره حمله کردند تا نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را پیدا و مجبورش کنند که انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ و پیرروزی جو بایدن را تأیید نکند.

به نوشته سی‌ان‌ان مردی که به محل اقامت پلوسی حمله کرده و با چکش شوهرش را زد، به دنبال پلوسی می‌گشت. گفته می‌شود این فرد از هواداران نظریه‌های توطئه از جمله تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا بود.

در پی حمله به منزل شخصی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، همسر وی راهی بیمارستان شد.

نانسی پلوسی، روز جمعه در بیانیه مکتوبی اعلام کرد که فردی به منزل شخصی وی در کالیفرنیا وارد شده است و همسر وی را مورد حمله قرار داده است.همچنین «درو هامیل» سخنگوی پلوسی در بیانیه‌ای در خصوص این حادثه اعلام کرد که اوایل صبح امروز، یک مهاجم به اقامتگاه شخصی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سانفرانسیسکو وارد شده و با خشونت به همسر پلوسی حمله کرده است.

بنا به بیانیه سخنگوی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، ضارب اکنون در بازداشت به سر می‌برد و انگیزه وی از این حمله در دست بررسی است. هامیل اعلام کرد که همسر پلوسی بلافاصله پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شد و در آنجا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد و انتظار می‌رود به زودی بهبودی کامل پیدا کند. پلوسی در زمان این حاثه در سانفرانسیسکو نبوده است.

حمله به منزل رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درست ۱۰ روز مانده به انتخابات میان دوره‌ای رخ داد، انتخاباتی که می‌تواند تغییرات عمده‌ای در کنگره آمریکا را به همراه داشته باشد. پیش بینی می‌شود که جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا پیروز شوند، در حالی که سرنوشت اکثریت سنا آمریکا همچنان نامشخص است.