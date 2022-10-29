لزوم ایجاد صنایع تبدیلی برای معادن منطقه «ترشیز» خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نیک بین صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ایجاد صنایع تبدیلی برای معادن منطقه ترشیز اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی برای راه‌اندازی صنایع تبدیلی به خصوص در بردسکن انجام شده است و با مستقر شدن دو شرکت فرآوری در حوزه معادن کوهسرخ پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۲ سطح اشتغال در این بخش افزایش قابل توجهی داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در خصوص بازگشت سهمی از حقوق دولتی معادن به منطقه گفت: اگرچه براساس قانون بودجه باید ۱۵ درصد درآمد حاصل از معدن در محل استخراج و محل همان معدن هزینه شود اما این قانون تا به حال اجرا نشده و سهم این قانون صفر بوده است.

وی همچنین در ادامه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی عناصر تکفیری صهیونیستی به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) در شیراز گفت: تا زمانی که پیرو مکتب ولایت باشیم تمامی توطئه‌های دشمنان نقش بر آب می‌شود.

حجت الاسلام نیک بین با بیان اینکه نقش رسانه‌ها در روشنگری بر کسی پوشیده نیست و با جدیت بیشتری باید به این مهم پرداخته شود بیان کرد: فردی که از بودجه و اعتبارات قانونی حوزه مدیریتی خود بی‌اطلاع باشد، مسئول ضعیفی است و مسئولی که نتواند آن را جذب کند، فردی بی‌عرضه است، بعضی مسئولین پیگیر مصوبات برای دریافت اعتبارات نیستند.

نماینده مردم شهرستان کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ تأکید کرد: با عدم پیگیری توسط ورزش و جوانان خراسان رضوی ۱۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته به ورزش استان به خزانه برگشت خورده است.

وی بیان کرد: در سفرهای مسئولین کشوری و استانی طی دو سال اخیر به کاشمر قول و وعده‌هایی داده شده است که باید نتیجه آن را از مسئولان اجرایی سوال کرد، حضور مسئولین کشوری در منطقه به راحتی انجام نمی‌گیرد و در این سفرها مصوباتی دریافت می‌شود که مسئولان اجرایی شهرستان باید برای تحقق بودجه آن مصوبات تلاش کنند.

حجت الاسلام نیک بین افزود: با حضور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان توانستیم مصوبه خوبی برای بقعه شهید مدرس (ره) داشته باشیم، اما ادامه کار بر عهده مسئولین شهرستان است که پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

نماینده مردم شهرستان کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ گفت: از دستاوردهای سفر رئیس مجلس به کاشمر، تخصیص اعتبار جاده شادمهر به کاشمر به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان و تخصیص اعتبار برای جاده خلیل آباد به درونه مبلغ ۶۴ میلیارد تومان است.

وی در ادامه در خصوص صادرات محصولات ترشیز به دیگر کشورها بیان کرد: خوشبختانه در حوزه صادرات خلع قانونی نداریم بلکه خلع کارایی داریم که باید برطرف شود.

حجت الاسلام نیک بین یادآور شد: سه حوزه حمل و نقل، انرژی و آب برای توسعه و پیشرفت منطقه ترشیز نیاز به توجه ویژه دارد که با چشم انداز ۵۰ ساله اقدامات خوبی در حال انجام است و ضرورت دارد در مسیر تصمیم سازی و پیشرفت منطقه ترشیز همه متحد باشیم.

نماینده مردم شهرستان کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ با بیان اینکه معاونت برنامه و بودجه کشور تاکنون تخصیصی در این حوزه نداده است، افزود: اگر قانون اجرایی شود حوزه معادن بیشترین درآمد و بازگشت سرمایه را به منطقه دارند.

وی در ادامه سفر وزیر بهداشت به منطقه را یکی از ضعیف‌ترین سفر وزرا به منطقه اعلام کرد و گفت: به دلیل عدم کارآمدی درست وزیر بهداشت در همان سفر از وی جدا شدم.

حجت الاسلام نیک در همین خصوص با انتقاد از کمبود داروهای مختلف که همه تولید داخل هستند، افزود: این‌ها نمونه‌ای از آدم‌های بی‌لیاقت در یک مسئولیت کلان هستند، هفته آینده طرح استیضاح وزیر بهداشت به جهات مختلف در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم شهرستان کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در خصوص استقلال دانشگاه علوم پزشکی ترشیز تصریح کرد: اگرچه وزیر بهداشت با استقلال دانشگاه علوم پزشکی ترشیز موافقت کرده اما باید در شورای گسترش مورد بحث قرار بگیرد.