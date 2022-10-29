لزوم تدوین برنامه منسجم برای ریشه یابی بحران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی پیش از ظهر شنبه در نشست مدیریت بحران گیلان اظهار کرد: گیلان در کنار سرسبزی و مواهب طبیعی با برخی بحرانها مواجه است.
وی با اشاره به مطالبات و چالشهای گیلان در بخش مدیریت بحران افزود: پیشگیری از بحران در اولویت دولت و ستاد مدیریت بحران قرار دارد.
معاون امور آمادگی و مقابله ستاد مدیریت بحران کشور با بیان اینکه مردم بهترین قاضی عملکردها هستند، گفت: در شرایط بحران و چالشها مردم عملکرد مدیران را ارزیابی میکنند و نمره میدهند.
کریمی با اشاره به همسویی دولت و مجلس در راستای سامان بخشی به مدیریت بحران بیان کرد: مجلس و دولت در کنار هم میتوانند از چالشها و بحرانها موفق عمل کنند.
وی با تاکید بر تدوین برنامهای منسجم در ریشه یابی بحرانها، افزود: برنامه منسجم و هدفمند برای ریشه یابی چالشها و بحرانها تدوین شود.
معاون امور آمادگی و مقابله ستاد مدیریت بحران کشور با بیان اینکه همه دستگاهها خود را مدیر بحران بداند، گفت: برگزاری مانورهای آماده باش دستگاههای اجرایی برای آمادگی بحران ضرورت دارد.
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