قیمت نفت کاهش یافت /برنت ۹۶ دلار

به گزارش خبرنگار مهر نفت با دور شدن سرمایه گذاران از دارایی‌های پرخطر در بازارهای گسترده‌تر، در بحبوحه چشم انداز ضعیف برای اقتصاد چین و اقتصاد جهانی، سود هفتگی خود را کاهش داد.

قیمت شاخص جهانی نفت خام برنت به ۹۶ دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به ۸۸ دلار کاهش یافت.

نفت خام همچنان بیش از ۳ درصد در هفته افزایش یافته است و نشانه‌هایی از انقباض شدید در بازارهای محصولات پالایش شده ایالات متحده وجود دارد.

نفت پس از افت چهار ماهه به دلیل ترس از کاهش رشد در ماه اکتبر در مسیر صعود قرار دارد. تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش برای کاهش تولید در ماه نوامبر و تحریم‌های قریب الوقوع اتحادیه اروپا علیه روسیه، چشم انداز عرضه را محدود کرده است.