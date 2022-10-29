به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صبح امروز پیش از آغاز درس خارج فقه که در مدرسه علمیه امام رضا (ع) برگزار شد، در واکنش به حمله تروریستی حرم حضرت شاه‌چراغ (ع) اظهار داشت: ایام تلخ و ناگواری در کشور سپری می‌شود. کسانی از درون و داخل جامعه با ادعای فرهیختگی، سیاستمداری، هوشمندی و احیاناً دلسوزی نسبت به کشور و نظام و همچنین با ادعای اینکه در درون چارچوب نظام تنفس می‌کنند آتش تهیه و در شورش کور و بی آرمان می‌ریزند و با بیانیه‌ای شتابزده به تصور اینکه می‌توانند به دولت مستقر ضربه بزنند و چه بسا برخی در عمق وجود خود به دنبال ضربه زدن به اساس نظام باشند، اقدام می‌کنند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: عده‌ای دیگر نیز جوانان خام و خام سری هستند که نمی‌دانند در عالم چه خبر است، کشور و نظام در چه شرایطی قرار دارد و چه می‌خواهند! آنان نه ایدئولوژی، نه آرمان و نه هدفی دارند جز اینکه آن چیزی را که در گیم ها و بازی‌های کامپیوتری که در این چند سال با آنها دلگرم و سرگرم بودند را این بار نه در فضای مجازی بلکه در فضای حقیقی می‌خواهند به آن عمل کنند.

وی افزود: آنان در این بازی‌ها یک مرتبه ساختمانی را آتش می‌زنند سپس محلی را ویران و بعد به سراغ کشتن کسی می‌روند. همین بازی‌های خشونت بار، خشونت آموز و خشونت انگیز بدون هیچ هدف و آرمانی می‌خواهند در کوی و برزن عملیاتی کنند. عده‌ای نیز در گوشه‌ای به امید واهی، در یک جامعه با فرهنگ و پر پیشینه و متمدن آن هم در بستر نظام نورانی اقدام به رفتارهای هنجارشکنانه و فحاشی می‌کنند؛ اینان نه سیاسی هستند و نه انقلابی! حتی نمی‌دانند ضد انقلاب هستند یا نیستند بر همین اساس با ادبیات دور از شأن ضمایر خود را ابراز می‌کنند و کنش و واکنش‌هایی از خود بروز می‌دهند.

رشاد اضافه کرد: در این میان جمعی از دانشجویان که به تحصیل مشغول هستند با همین ادبیات و شیوه عمل می‌کنند، این دانشجویان دانشجویانی هستند که غالباً تازه وارد دانشگاه شدند ولی هنوز وارد دانشگاه نشدند زیرا کسانی که دانشجو هستند با اساتید و دانشمندان زیادی ملاقات داشتند.

رئیس شورای سیاست گذاری حوزه علمیه استان تهران با بیان اینکه جریان‌های بیرونی به صورت بی سابقه‌ای در مقیاس تاریخ همه در یک جبهه علیه انقلاب و نظام متحد شدند، گفت: آنان همه توان و ظرفیت خودشان را صرف این می‌کنند تا بتوانند روایت‌های غلط و ناصوابی را از حوادث جا بیاندازند. تعدادی از جوان بسیجی و نگهبانان امنیت جامعه شهید شدند، چادر از سر زن محجبه کشیده شد، طلبه‌ای ربوده، شکنجه و به شهادت رسید احدی نگفت این اقدامات ضد حقوق بشر است! کسانی که آتش بیار معرکه شدند و این فتنه را به پا کردند بی آنکه تحقیقی برای کشف واقعیات انجام داده باشند به بهانه مخالفت با گشت ارشاد شتابزده بیانیه دادند و نیروی انتظامی را محکوم کردند. بعضی از آنها عمداً نظام را متهم کردند و گفتند شما خانمی را کشته‌اید. همان‌ها در این ۴۰ روز با مشاهده این جنایات سکوت کردند.

وی با استناد به کلام رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب فرمودند: کسانی که خطا کردند چنین رفتار زشتی را مرتکب شدند و با عجله و شتابزدگی بیانیه دادند و نظام و نیروی امنیتی را متهم کردند جبران کنند؛ هیچکدام از آنها صدایشان در نیامد و بیانیه‌ای صادر نکردند که بگویند ما اشتباه کردیم زیرا نگران رأی خودشان بودند. آنان وقتی فاجعه‌ای مانند فاجعه تروریستی شیراز رخ داد بیانیه‌ای ملایم صادر کردند و گفتند کارهای خشونت بار خوب نیست و از این کارها انجام ندهید؛ احتمالاً منظورشان این است که با اسلحه مردم را نکشید و تنها با کتک بکشید. آیا در این چهل روز که شما به این آتش دامن زدید هیچ خشونتی از طرف کسانی که خیابان‌ها را به آتش کشیدند صورت نگرفت؟

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: آنان که اموال مردم و اموال عمومی را به آتش می‌کشند، مردم را می‌زنند و امنیت را در خیابان‌ها از بین می‌برند از مصادیق خشونت نیست؟ فقط اگر یک خارجی یا تبعه افغانی با اسلحه وارد حرم حضرت شاه‌چراغ (ع) شود چند نفر را به شهادت برساند که خود فاجعه بزرگی است تنها از مصادیق خشونت به شمار می‌رود؟ در داخل هر تعداد افرادی را که تحریک کردید تا مردم را بزنند و بکشند خشونت محسوب نمی‌شود؟ آیا این خدمت کردن به مردم است؟

وی گفت: مایه تأسف است عده‌ای این گونه آخرت خودشان را به خطر می‌اندازند تاریخ و مردم هرگز رفتارهای غلط آنان را فراموش نخواهد کرد. کسانی که به بشریت و مسلمانان ستم می‌کنند، دشمن اهل بیت هستند و در نهایت قیافه حق به جانب می‌گیرند چیز عجیبی نیست. اینکه امروز جای جلاد و شهید و جای مظلوم و ظالم تغییر کرده نتیجه موضع گیری هایی است که به غلط صورت گرفت. متأسفانه در کشور با افرادی روبرو هستیم که اصلاً مصلحت خود و کشور را تشخیص نمی‌دهند، البته آنان یا تشخیص نمی‌دهند و یا مغرضانه و خائنانه به کشور می‌خواهند لطمه بزنند.

رشاد در پایان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی قضایای سنگین‌تری و شدیدتری را در طول این سال‌ها پشت سر گذاشته است بنابراین روسیاهی برای کسانی می‌ماند که تشخیص نمی‌دهند و مدعی هستند یا می‌فهمند و خیانت می‌کنند.