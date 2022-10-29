احتمال سقوط استقلال و پرسپولیس به لیگ دسته ۳/شاید دروغ گفته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش مصطفوی رئیس سابق کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای امروز در فدراسیون فوتبال حاضر شده بود و بعد از ترک فدراسیون، دقایقی با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت صدور مجوز برای باشگاه‌های بزرگ و احتمال بازگشت استقلال و پرسپولیس به لیگ قهرمانان آسیا صحبت کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا علاوه بر حذف استقلال و پرسپولیس، کمیته صدور مجوز حرفه‌ای ایران را هم به حالت تعلیق درآورده بود.

مصطفوی در ابتدا با بیان اینکه شخص او از سوی AFC تعلیق نشده و این تعلیق صرفاً برای کمیته بوده است، گفت: علت این تعلیق، خرابکاری باشگاه‌های بزرگ، آماده نبودن زیرساختها و آنچه که باعث صدور مجوز می‌شود، بود. امسال مشخص نیست اعضای کمیته چه کسانی هستند چون AFC آنها را تعیین می‌کند. هشدار می‌دهم اگر وضع مثل پارسال باشد پرسپولیس، استقلال، گل گهر، تراکتور و باشگاه‌های بزرگ بازهم محروم خواهند شد.

رئیس سابق کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای تاکید کرد: به جای اینکه فشار روی کمیته بدوی و استیناف باشد، روی باشگاه‌ها فشار بگذارید تا ایرادات را برطرف کنند. الان می‌گویند دارند طلب فلانی را می‌دهیم! خیلی حرف است! وضعیت مالکیت باشگاه‌های بزرگ هم مشخص نشده است.

مصطفوی خاطرنشان کرد: در همین بورس که استقلال و پرسپولیس هستند، مشکلاتی هست. باید از کاردان استفاده کنند. اینجا چیزی نیست که دست ما باشد و بگوییم بفرمایید در آسیا شرکت کنید. دست کنفدراسیون آسیا و مدیران باشگاه‌ها است. امیدوارم با حضور مهدی تاج که در AFC هم هست، تسهیلاتی ایجاد بشود. این تسهیلات باعث نمی‌شود قوانین صدور مجوز را رعایت نکنیم. فشار را روی مدیران باشگاه‌ها و بورس بگذارید و بپرسید که چه کار کرده‌اند.

وی درباره اینکه مهدی تاج رئیس فدراسیون ایران به نقل از رئیس AFC، کمیته مجوز حرفه‌ای را متهم به دروغگویی کرده بود، اظهار کرد: تاج گفته است؟ به من این حرف اعلام نشده است. شاید ما دروغ گفته باشیم ولی برای تسهیل کار این دو باشگاه و هوادارانش بوده است.

مصطفوی ادامه داد: همه کشورها سعی می‌کنند راه را برای ورود باشگاه‌هایشان باز کنند ولی این راه نبود؛ هزار «کوره راه» بود؛ از بدهی و طرز بلیت فروشی بود تا طرز قرار گرفتن. روی ما هیچ فشاری نبود.

وی با بیان اینکه هنوز معلوم نیست چه کسانی عضو کمیته صدور مجوز حرفه‌ای باشند، اظهار کرد: ممکن است من هم نباشم. من علاقه ندارم باشم. چون آدم جایی می‌رود که آباد باشد نه اینکه همه جایش خراب باشد. اینجا همه چیز خراب است از صندلی مدیرعامل گرفته تا صندلی و جایگاه تماشاگر.

«آیا احتمال دارد استقلال و پرسپولیس با ادامه این مشکلات به لیگ دسته دوم و سوم سقوط کنند؟» رئیس سابق کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای در پاسخ به این سئوال گفت: احتمال سقوط به لیگ دسته دوم و سوم هم هست. سال‌ها ارفاق کردیم. فوتبال ایران به این باشگاه‌ها ارفاق کرد ولی نفهمیدند چون آدم دقیق برای جای دقیق نداشتند. رانت در این امر دخیل بود. فشار باید روی مدیران و هیات مدیره باشگاه‌ها باشد و به مردم آمار بدهند که از روزی که محروم شده‌اند تا الان چه کار کرده‌اند. همه چیز مثل قراردادها مخدوش است.

مصطفوی با بیان اینکه محرومیت از آسیا یک ساله بوده است ولی با تجدید نظر در عوامل قراردادها و عواملی که باعث صدور مجوز می‌شود، مشکل رفع خواهد شد، تاکید کرد: من تا امروز چیزی از پیشرفت در باشگاه‌های بزرگ ندیده‌ام.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در پایان در خصوص شرایط تیم ملی و بازگشت کارلوس کی روش هم گفت: شاید موافق کی روش نباشم ولی روش و سیستم کاری او عوض شده است. کی روش دموکرات شده و از دیکتاتوری اش کم شده است. شاید به این خاطر است که در مصر و کلمبیا نتیجه نگرفت. دفعات قبل کی روش ما را به جام جهانی برد و امروز فدراسیون فوتبال کی روش را به جام جهانی می‌برد. تیم ملی را در بازی‌های تدارکاتی را خوب دیدم. فدراسیون زحمت کشیده است. امیدوارم نتیجه بدهد و تیم به مرحله دوم جام جهانی برود.