به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اصحاب امام زمان (عج) در عصر ظهور» با تألیف آیت الله نجم الدین طبسی و تحقیق سید محمد ناصر حیدری به زودی توسط انتشارات جمکران منتشر و راهی بازار نشر می‌شود.

پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) هرکدام اصحاب و یارانی داشتند و نامشان در روایات و تاریخ ثبت است و درباره آنان کتاب‌های مستقلی نوشته شده امام زمان نیز یاران و اصحابی دارند که در ادوار مختلف تاریخی به یاری حضرت شتافته‌اند، ولی تاکنون کتاب مفصل و کاملی در این خصوص نوشته نشده است.

در همین راستا نویسنده کتاب «اصحاب امام زمان (عج) در عصر ظهور» را نوشته است و در آن از یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه نام برده است. کتابی مختص یاران که با توجه به اینکه دوران حیات و امامت امام عصر (عج) بعد از شهادت امام عسکری به سه دوره «عصرظهور»، «غیبت کبری» و «غیبت صغری» تقسیم می‌شود، یاران حضرت را نیز در همین سه دوره تقسیم کرده است.

این کتاب این چهره‌ها را تا آنجا که متناسب با حجم و ظرفیت کتاب بوده، تبیین و تشریح کرده است و با مراجعه به منابع فریقین به سوابق و نقش و مسئولیت آنان در حکومت امام عصر پرداخته. ضمناً درباره بعضی از چهره‌هایی که ادعا شده مثبت هستند، همانند حسنی، خراسانی، یمانی و… بحث و تحقیق شده و واقعیت تبیین گردیده است.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«گفتار پنجم: زنان در عصر ظهور

در روایات اسلامی به حضور زنان در بین اصحاب امام زمان نیز اشاره شده است که تعدادی از آنان جز رجعت‌کنندگان در زمان ظهور هستند.

در این‌باره به سه روایت دست یافتیم. در روایت اول که از طریق اهل سنت وارد شده، تنها به حضور زنان ضمن یاران امام زمان اشاره شده و تصریحی به تعداد آنان نشده است.

دو روایت دیگر، از طریق شیعه نقل شده که در یک روایت تنها به حضور پنجاه نفر از زنان اشاره شده و در روایت دیگر به رجعت سیزده زن تصریح گردیده و نام تعدادی از این زنان ذکر شده است.»