  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵

شهادت دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ

شهادت دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ

شهید امید خوب دانشجوی رشته عمران – نقشه برداری دانشگاه جامع علمی کاربردی در حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ (ع) به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، روز چهارشنبه چهارم آبان زائران حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی(ع) در شیراز هدف یک حمله تروریستی قرار گرفتند که در این حمله تروریستی شهید امید خوب دانشجوی رشته عمران – نقشه برداری مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران یک استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه پدربزرگوارشان به درجه رفیع شهادت رسیدند.

گفتنی است، شهید امید خوب همراه با پدر و مادرشان به زیارت حرم حضرت شاهچراغ (ع) رفته بودند که در این حادثه تروریستی در حالی که در داخل حرم مشغول زیارت و خواندن نماز بودند. شهید امید خوب با پدرشان به ضرب گلوله به شهادت رسیدند.

شهادت دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ

کد مطلب 5619580
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها