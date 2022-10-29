شهادت دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، روز چهارشنبه چهارم آبان زائران حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی(ع) در شیراز هدف یک حمله تروریستی قرار گرفتند که در این حمله تروریستی شهید امید خوب دانشجوی رشته عمران – نقشه برداری مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران یک استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه پدربزرگوارشان به درجه رفیع شهادت رسیدند.

گفتنی است، شهید امید خوب همراه با پدر و مادرشان به زیارت حرم حضرت شاهچراغ (ع) رفته بودند که در این حادثه تروریستی در حالی که در داخل حرم مشغول زیارت و خواندن نماز بودند. شهید امید خوب با پدرشان به ضرب گلوله به شهادت رسیدند.