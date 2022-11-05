بیش از ۵۱۵ هزار داوطلب در مرحله اول کنکور ۱۴۰۲ ثبت نام کردند

دکتر علیرضا کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای مرحله اول کنکور سراسری ۱۴۰۲ از ۸ آبان آغاز شده است و فرصت ثبت نام، ساعت ۲۴ امروز شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ پایان می یابد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از ۵۱۵ هزار داوطلب تاکنون در سه گروه آزمایشی اصلی: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و دو گروه شناور: هنر و زبان های خارجی، آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دوره اول خبر داد و افزود: بهتر است داوطلبان شرکت در فرصت باقی مانده اقدام به ثبت نام کنند.

وی یادآور شد: فرصت ثبت نام ساعت ۲۴ امروز شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ پایان می یابد و داوطلبان درباره تمدید یا عدم تمدید فرصت ثبت نام به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

کریمیان یادآورشد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو نوبت برگزار می‌شود که ثبت‌نام دوره اول هم اکنون در حال انجام است و آزمون نوبت اول صبح و بعدازظهر ۲۹ و ۳۰ دی ماه سال ۱۴۰۱ برگزار می شود.

وی افزود: ثبت نام دوره دوم از ۱۵ تا ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ انجام و آزمون نوبت دوم صبح و بعدازظهر ۱۴ و ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. داوطلبان با طی مراحل ثبت نام می‌توانند بدون هیچگونه محدودیتی در هر دو نوبت آزمون شرکت کنند.

مشاور رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: داوطلبان لازم است قبل از اقدام به ثبت نام، دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین اطلاعیه ثبت‌نام‌ و شرایط و ضوابط شرکت در آزمون‌ سراسری سال‌ ۱۴۰۲ (نوبت اول) که در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شده است را به دقت مطالعه کنند.