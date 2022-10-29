  1. استانها
  2. یزد
۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۳

رئیس هیئت مدیره چادرملو:

حکمرانی شایسته موجب بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های منطقه ای می شود

حکمرانی شایسته موجب بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های منطقه ای می شود

یزد- رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: حکمرانی شایسته موجب بهره گیری مطلوب از ظرفیت های منطقه ای می شود.

به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در جلسه شورای اداری اردکان که با حضور فاطمی، نایب رئیس و حیدری، مشاور اجتماعی چادرملو برگزار شد، با اشاره به عمومیت داشتن معضلات و آسیب‌های اجتماعی در جوامع در حال توسعه اظهار داشت: توسعه و گسترش شهرها ناشی از صنعتی شدن، پیامدهای مثبت و منفی بسیاری به دنبال دارد که باید با مدیریت صحیح و ایجاد توازن در توسعه، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود: امروز مدیریت جوامع بشری مستلزم آگاهی از شاخص‌های حکمرانی شایسته است و این ویژگی می‌توان راهگشای بسیاری از مشکلات و نارسایی‌ها باشد بنابراین باید از ظرفیت مدیریتی برای متعادل سازی و برقرای توازن در توسعه اقتصادی با نگاه به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.

صلاحی بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت حکمرانی شایسته، مدیران را با اصول متوازن توسعه و عدالت محوری با اتکا بر داشته‌هایمان آشنا کنیم و با برنامه ریزی و اجرای صحیح اقدامات، عملکردمان را در منظر قضاوت جامعه قرار دهیم.

کد مطلب 5619680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها