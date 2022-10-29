به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در جلسه شورای اداری اردکان که با حضور فاطمی، نایب رئیس و حیدری، مشاور اجتماعی چادرملو برگزار شد، با اشاره به عمومیت داشتن معضلات و آسیب‌های اجتماعی در جوامع در حال توسعه اظهار داشت: توسعه و گسترش شهرها ناشی از صنعتی شدن، پیامدهای مثبت و منفی بسیاری به دنبال دارد که باید با مدیریت صحیح و ایجاد توازن در توسعه، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود: امروز مدیریت جوامع بشری مستلزم آگاهی از شاخص‌های حکمرانی شایسته است و این ویژگی می‌توان راهگشای بسیاری از مشکلات و نارسایی‌ها باشد بنابراین باید از ظرفیت مدیریتی برای متعادل سازی و برقرای توازن در توسعه اقتصادی با نگاه به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.

صلاحی بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت حکمرانی شایسته، مدیران را با اصول متوازن توسعه و عدالت محوری با اتکا بر داشته‌هایمان آشنا کنیم و با برنامه ریزی و اجرای صحیح اقدامات، عملکردمان را در منظر قضاوت جامعه قرار دهیم.