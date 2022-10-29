دلایل عدم پیوستن سازمان سنجش به پنجره واحد دولت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس در حاشیه نشست خبری سازمان سنجش درباره کنکور سراسری، در پاسخ به این موضوع که چرا سازمان سنجش به پنجره واحد دولت متصل نمی شود گفت: دلیل آن این است که سازمان سنجش داده هایی را تولید می کند که متقاضی دارد و این مسیر جامعه هدف ما را به خیلی دیگر از مسیر ها معرفی می کند و از این رو نمی توان این داده ها را در پنجره واحد دولت قرار داد.

وی یادآور شد: دلیل دیگر اینکه سازمان سنجش به پنجره واحد دولت متصل نمی شود این است که کار سنجش با حجم زیادی از تقاضا روبرو است و در برخی مواقع که زمان های پایان مهلت ثبت نام است حدود یک میلیون نفر به سامانه سازمان سنجش مراجعه می کند و این حجم از ورودی و تقاضا امکان پذیرش در پنجره واحد دولت را ندارد.