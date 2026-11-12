به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین مرحله مسابقات کراس کانتری(کوهستان) در ۲ بخش بانوان و آقایان در رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور ۶۰ رکابزن روز پنجشنبه بیست و یکم آبان ماه در پارک مره خونی سردرود تبریز برگزار شد.

بخش بانوان؛

رده سنی جوانان:

مقام اول ستاره کریم زاده از اصفهان

مقام دوم مبینا ساطعی آزاد

مقام سوم الینا گلثازی از آکادمی نوروزی

مقام چهارم روژا آهنی

رده سنی بزگسالان:

مقام اول فاطمه عباسی از فارس

مقام دوم الناز قبادی از گرگان

مقام سوم نسترن فرجی از کردستان

مقام چهارم آرزو موسوی

مقام پنجم زهرا علوی

بخش آقایان؛

رده سنی جوانان:

مقام اول علی جهانبانیان از پتروشیمی تبریز

مقام دوم ابوالفضل سمخانی ار تنکابن

مقام سوم امیرحسین میرزایی از پتروشیمی تبریز

رده سنی بزرگسالان:

مقام اول علیرضا صفری از پتروشیمی تبریز

مقام دوم فراز شکری از آکادمی فراز

مقام سوم سینا ربیعی از اراک

در بخش تیمی؛

رده جوانان:

مقام اول تیم پتروشیمی تبریز

مقام دوم هیات استان گیلان

مقام سوم آکادمی ملی فراز

رده بزرگسالان:

مقام اول رعد پدافند هوایی

مقام دوم پتروشیمی تبریز

مقام سوم ملی پوشان اصفهان

همچنین برترین تیم های کوهستان آقایان ۱۴۰۴ نیز به ترتیب ذیل معرفی شدند؛

جوانان:

مقام اول آکادمی ملی فراز

مقام دوم پتروشیمی تبریز

مقام سوم مستر میت تنکابن

بزرگسالان:

مقام اول مستر میت تنکابن

مقام دوم رعد پدافند هوایی

مقام سوم آکادمی ملی فراز

گفتنی است، با حضور رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، محمد علی مولاخواه شهردار سردرود، جلال تقی پور رئیس اداره ورزش و جوانان سردرود و برخی مسئولین شهری با اهدا مدال، کارت هدیه و تندیس از برترین رکابزنان و تیم های برتر تجلیل بعمل آمد.