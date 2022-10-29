۲.۵ میلیون مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کردند

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بهبود شرایط کرونا و کاهش محدودیت‌های ناشی از این بیماری که با گسترش واکسیناسیون سراسری انجام گرفت نقش بسزایی در افزایش تردد مسافرین از پایانه‌های مرزی استان داشته است، افزود: در هفت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۶۴۰ درصدی تردد مسافرین از پایانه‌های مرزی استان بوده ایم.

وی با بیان اینکه در این مدت ۲.۵ مسافر از پایانه مرزی استان تردد کرده اند، اظهار کرد: این استان به جهت دارا بودن بیشترین تعداد مرزهای جاده‌ای و کشورهای همسایه از با اهمیت ترین استان‌های کشور است و بویژه وجود پایانه مرزی بازرگان با اختصاص بیشترین تبادلات با کشور ترکیه و اروپا جایگاه حساس آذربایجان را دوچندان کرده است.

آرامون گفت: بیشترین تعداد تردد مسافرین از طریق پایانه‌های مرزی استان در هفت ماهه اول سال جاری به ترتیب از طریق پایانه‌های مرزی رازی، بازرگان و تمرچین انجام گرفته که البته رشد تردد مسافرین از پایانه مرزی تمرچین ناشی از تردد زائران اربعین حسینی علیه السلام از طریق این پایانه مرزی بوده است.

وی گفت: در این مدت همچنین ۱۱ هزار و ۸۰۷ دستگاه ناوگان اتوبوسی از پایانه‌های مرزی استان مسافرین را جابجا کردند که شامل ۵ هزار و ۸۵۱ دستگاه ناوگان اتوبوسی ورودی و ۵ هزار و ۹۵۶ دستگاه ناوگان اتوبوسی خروجی بوده است.

آذربایجان غربی پنج پایانه مرزی دارد که شامل بازرگان ماکو، رازی خوی و سرو ارومیه در مرز ترکیه، تمرچین پیرانشهر در مرز شمال عراق و پلدشت در مرز نخجوان است.