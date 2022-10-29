به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی زاویه عصر شنبه در حاشیه اختتامیه رویداد گنج در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رویداد گنج ویژه فعالین جهادی استان برای حمایت از طرح های مسئله محور و خلاقانه گروه‌های جهادی با حمایت بنیاد علوی و مشارکت بسیج سازندگی و مجمع جهادگران استان به مدت ۲ روز در اردبیل برگزار شد.

وی بیان کرد: برای این رویداد ۱۴۴ طرح از گروه‌های جهادی استان اردبیل به دبیرخانه بنیاد ارسال شده بود و از میان آنها ۱۰۴ طرح به رویداد گنج راه پیدا کردند.

مشاور استاندار و مسئول مجمع جهادگران استان اردبیل تصریح کرد: این طرح‌ها امکان رفع برخی مشکلات مردم در حوزه‌های اشتغال‌زایی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی، بهداشت و درمان و نظایر آن را دارند و امروز گروه‌های جهادی استان به نقطه‌ای از تجربه و فعالیت رسیده‌اند که کارهایشان حالت تخصصی پیدا کرده است.

اصلانی افزود: در روز اول رویداد، مراحل شناسایی نقاط ضعف و قوت، مسئله شناسی و اولویت‌بندی مسائل روستاها و مناطق کم برخوردار و چکش‌کاری یا بررسی نهایی روی طرح ها انجام گرفت.

وی گفت: بعد از تهیه فیلم‌های سه دقیقه‌ای توسط گروه های جهادی، در روز دوم طرح ها و ایده ها برگزیده برای ارائه نهایی انتخاب شدند و با حضور مسئولان استانی و داورانی از بنیاد علوی بر روی طرح‌ها داوری و قضاوت انجام گرفت.

مشاور استاندار و مسئول مجمع جهادگران استان اردبیل تصریح کرد: بنیاد علوی با تامین اعتبارات لازم بر حسب طرح‌های دارای قابلیت اجرا و پذیرفته شده، از گروه‌های جهادی حمایت می‌کند.

اصلانی با بیان اینکه از ظرفیت های موجود در دستگاه‌های اجرایی و قادر به پشتیبانی استفاده می شود، افزود: گروه‌های جهادی سرمایه های اجتماعی جامعه ما هستند و حمایت از گروه‌های جهادی زمینه را برای خدمت رسانی مضاعف به ولی نعمتان انقلاب فراهم می کند.‌