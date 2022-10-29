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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۴۲

مشاور استاندار اردبیل:

گروه‌های جهادی سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند

گروه‌های جهادی سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند

اردبیل-مشاور استاندار و مسئول مجمع جهادگران استان اردبیل گفت: گروه‌های جهادی سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند و حمایت از آنان زمینه را برای خدمت‌رسانی مضاعف به ولی نعمتان انقلاب فراهم می کند.‌

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی زاویه عصر شنبه در حاشیه اختتامیه رویداد گنج در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رویداد گنج ویژه فعالین جهادی استان برای حمایت از طرح های مسئله محور و خلاقانه گروه‌های جهادی با حمایت بنیاد علوی و مشارکت بسیج سازندگی و مجمع جهادگران استان به مدت ۲ روز در اردبیل برگزار شد.

وی بیان کرد: برای این رویداد ۱۴۴ طرح از گروه‌های جهادی استان اردبیل به دبیرخانه بنیاد ارسال شده بود و از میان آنها ۱۰۴ طرح به رویداد گنج راه پیدا کردند.

مشاور استاندار و مسئول مجمع جهادگران استان اردبیل تصریح کرد: این طرح‌ها امکان رفع برخی مشکلات مردم در حوزه‌های اشتغال‌زایی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی، بهداشت و درمان و نظایر آن را دارند و امروز گروه‌های جهادی استان به نقطه‌ای از تجربه و فعالیت رسیده‌اند که کارهایشان حالت تخصصی پیدا کرده است.

اصلانی افزود: در روز اول رویداد، مراحل شناسایی نقاط ضعف و قوت، مسئله شناسی و اولویت‌بندی مسائل روستاها و مناطق کم برخوردار و چکش‌کاری یا بررسی نهایی روی طرح ها انجام گرفت.

وی گفت: بعد از تهیه فیلم‌های سه دقیقه‌ای توسط گروه های جهادی، در روز دوم طرح ها و ایده ها برگزیده برای ارائه نهایی انتخاب شدند و با حضور مسئولان استانی و داورانی از بنیاد علوی بر روی طرح‌ها داوری و قضاوت انجام گرفت.

مشاور استاندار و مسئول مجمع جهادگران استان اردبیل تصریح کرد: بنیاد علوی با تامین اعتبارات لازم بر حسب طرح‌های دارای قابلیت اجرا و پذیرفته شده، از گروه‌های جهادی حمایت می‌کند.

اصلانی با بیان اینکه از ظرفیت های موجود در دستگاه‌های اجرایی و قادر به پشتیبانی استفاده می شود، افزود: گروه‌های جهادی سرمایه های اجتماعی جامعه ما هستند و حمایت از گروه‌های جهادی زمینه را برای خدمت رسانی مضاعف به ولی نعمتان انقلاب فراهم می کند.‌

کد مطلب 5619877

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