به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بنا بر اعلام دولت مجارستان، وضعیت فوق العاده در این کشور که پس از آغاز درگیری‌ها در اوکراین اجرا شده بود، برای ۱۸۰ روز دیگر تمدید شده است.

بر این اساس، این اقدام به لحاظ تسریع و افزایش کارآمدی تصمیمات دولت در زمینه کمک به آوارگان جنگی و حفظ امنیت فیزیکی، اقتصادی و عرضه انرژی اتخاذ شده است.

وضعیت فوق‌العاده در مجارستان در ۲۴ می سال جاری میلادی اعلام شده بود.

روسیه در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود در اوکراین را با هدف غیرنظامی و نازی زدایی کردن این کشور آغاز کرد.

این اقدام روسیه در حالی صورت گرفته است که به گفته مقامات این کشور چاره دیگری در برابر مسکو در مقابله با سیاست‌های خصمانه غرب و ائتلاف نظامی ناتو باقی نمانده بود.

روسیه پیشتر نیز بارها اعلام کرده است که در صورت پایبندی کی یف به شروط قانونی مسکو در خصوص تضمین امنیت این کشور، عملیات ویژه نظامی را متوقف خواهدکرد.