پروژه های عمرانی شهرداری باید در موعد مقرر افتتاح شود

مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به تابلوی روز شمار و طبق وعدههای داده شده پروژه پل فرهنگیان هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری بهبود شرایط عبور و مرور و زیرساختهای ترافیکی است که در رأس آنها رفع نقاط و گرههای ترافیکی در قالب تقاطعهای غیر همسطح است.
حیدری تصریح کرد: در این راستا پروژهای در جهت تکمیل پل فرهنگیان با نام تقاطع غیر هم سطح غدیر تعریف شده است.
رئیس کمیسیون فنی، عمرانی شورای شهر همدان با اشاره به اینکه این پروژه از سال ۱۳۹۸ آغاز و مقرر شد طی ۲ تا ۳ سال به بهرهبرداری برسد، خاطر نشان کرد: متأسفانه از آنجایی که خیلی وقتها مدیریتهای شهری راه خود را گم میکنند و از تمرکز بر اهداف اصلی غافل میشوند و به امورات درجه دو پرداخته میشود این پروژه هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
حیدری در ادامه بیان کرد: مدیریت شهری همدان در دورههای قبل و فعلی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به جای تمرکز بر وظایف اصلی خود، تمرکز خود را روی پروژههای کم اهمیت و درجه دو گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم پروژه به بهرهبرداری برسد، افزود: وقتی به مردم امید و انرژی داده میشود باید در موعد تعیین شده یا نهایت یکسال بعد به بهره برداری برسد.
حیدری اضافه کرد: مردم توان اینکه یک پروژه سالیان سال مانند پروژه سردار همدانی و پارکینگ آقاجانیبیگ عبور و مرور، زندگی و بهداشت یک منطقه را مختل کند و بعد از مدتها به بهرهبرداری برسد را ندارند.
رئیس کمیسیون، فنی، عمرانی شورای شهر همدان تصریح کرد: همچنین مردم نمیتوانند بپذیرند مسئولین مربوطه به مأموریتهای غیر ضروری خود بپردازند و وظیفه اصلی خود را فراموش کنند.
حیدری مطرح کرد: اگر شعار انقلابگری و امیدوار کردن مردم را سرلوحه خود قرار دادهایم باید بدانیم این شعار در کنار عمل به وظیفه، معنا پیدا خواهد کرد و به حرف و شعار نیست.
حیدری در پایان گفت: شهردار همدان در مورد پروژه فوق از مردم عذرخواهی کرده و دلیل را مشکلات فنی و بتن عنوان کردند اگر چه بتن از ابتدا باید کنترل میشد و کار به اینجا نمیرسید اما اکنون باید بررسی شود که بتنهای که جواب نداده آیا مسیر فنی خود را طی کرده است.
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