به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر ظهر سه شنبه با قدردانی از حمایت خیرین در فعالیت‌های عام‌المنفعه و بشردوستانه اظهار کرد: حضور خیرین در کنار مردم و نهادهای خدمت‌رسان، جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

احسان ایزدپناه، با تقدیر ویژه از جهانگیر ابراهیمی افزود: این خیر با نگاه انسانی و خیرخواهانه همواره در مسیر حمایت از مردم گام برداشته و اقدام وی در حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، نمونه‌ای از فرهنگ همدلی و انسان‌دوستی است.

ایزدپناه با قدردانی از خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان بیان کرد: این خانواده‌ها با وجود رنج‌ها و آسیب‌های فراوان، با صلابت و استواری ایستاده‌اند و شایسته تکریم و حمایت هستند.

وی همچنین با اشاره به نقش امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر در جریان جنگ ۱۲ روزه و حوادث جنگ رمضان گفت: نیروهای هلال‌احمر با روحیه‌ای جهادی و ایثارگرانه در کنار مردم حضور داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از حمایت و پشتیبانی پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در این مسیر قدردانی کرد.

هلال‌احمر در خط مقدم مدیریت بحران

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر نیز با اشاره به نقش هلال‌احمر در حوادث و بحران‌ها اظهار داشت: این مجموعه همواره با حضور فعال و مستمر و بهره‌گیری از تیم‌های عملیاتی آماده و توانمند، در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار داشته است.

کورش دهقان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیده بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌ها برای حمایت از آسیب‌دیدگان و کاهش مشکلات آنان تأکید کرد.

محمدحسین ابراهیمی نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از دلاوری، شجاعت، غیرت و ایستادگی مردم ایران، به‌ویژه مردم جنوب کشور و تلاشگران جمعیت هلال‌احمر قدردانی کرد.

وی با اشاره به ایثار شهدا و صبر خانواده‌های آنان گفت: مردم ایران با وجود تحمل رنج‌ها و سختی‌ها، همواره استوار و مقاوم ایستاده‌اند و این وحدت و ایستادگی، دشمن را از رسیدن به اهداف خود ناامید کرده است.

در پایان این مراسم از خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان تجلیل و تکریم شد.