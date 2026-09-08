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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

پروازهای خارجی فرودگاه قشم از سر گرفته شد

پروازهای خارجی فرودگاه قشم از سر گرفته شد

بندرعباس-سرپرست اداره‌کل فرودگاه بین‌المللی قشم گفت: پروازهای خارجی فرودگاه قشم امروز با پرواز مسیر قشم به دبی پس از ۶ ماه وقفه، از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد توکلی در این خصوص اظهار کرد: پروازهای رفت و برگشت مسیر قشم ـ دبی، هفته‌ای ۲ بار برقرار است.

سرپرست اداره‌کل فرودگاه بین‌المللی قشم افزود: راه‌اندازی پرواز مستقیم قشم ـ مسقط نیز در دست پیگیری است.

وی گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۸۰ سورتی پرواز در فرودگاه بین‌المللی قشم برقرار است که مسیرهای دبی، شیراز، مشهد، اصفهان و تهران را پوشش می‌دهد.

توکلی افزود: در رایزنی با شرکت‌های هواپیمایی، برنامه افزایش ۲ تا ۳ برابری پروازهای فرودگاه قشم در حال پیگیری است.

سرپرست اداره‌کل فرودگاه بین‌المللی قشم هدف از این اقدامات را تسهیل تردد، رفاه شهروندان و مسافران و توسعه ارتباطات هوایی جزیره قشم عنوان کرد.

پروزهای خارجی فرودگاه قشم با تعطیلی شدن این فرودگاه از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم از نهم اسفند پارسال، متوقف شده بود.

کد مطلب 6941304

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