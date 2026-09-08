پروازهای خارجی فرودگاه قشم از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد توکلی در این خصوص اظهار کرد: پروازهای رفت و برگشت مسیر قشم ـ دبی، هفتهای ۲ بار برقرار است.
سرپرست ادارهکل فرودگاه بینالمللی قشم افزود: راهاندازی پرواز مستقیم قشم ـ مسقط نیز در دست پیگیری است.
وی گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۸۰ سورتی پرواز در فرودگاه بینالمللی قشم برقرار است که مسیرهای دبی، شیراز، مشهد، اصفهان و تهران را پوشش میدهد.
توکلی افزود: در رایزنی با شرکتهای هواپیمایی، برنامه افزایش ۲ تا ۳ برابری پروازهای فرودگاه قشم در حال پیگیری است.
سرپرست ادارهکل فرودگاه بینالمللی قشم هدف از این اقدامات را تسهیل تردد، رفاه شهروندان و مسافران و توسعه ارتباطات هوایی جزیره قشم عنوان کرد.
پروزهای خارجی فرودگاه قشم با تعطیلی شدن این فرودگاه از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم از نهم اسفند پارسال، متوقف شده بود.
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