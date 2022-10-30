شرط دریافت وام اشتغالزایی سربازان/ تفاوتی بین نیروهای نظامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امسال مبلغ وام اشتغالزایی ستاد کل نیروهای مسلح به سربازانی که دورههای مهارت آموزی را دیده باشند حدود ۵ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است که سود آن ۴ درصد است و ۱۸ بانک عامل اقدام به پرداخت این وام میکنند.
بازپرداخت این وامها ۷ ساله است و تفاوتی که با سال قبل دارد این است که در سال گذشته سربازان نمیدانستند برای استفاده از این وامها باید به کجا مراجعه و ثبت نام کنند اما امسال میتوانند در هر شهر و استانی که هستند به پلیس +۱۰ مراجعه کنند و درخواستشان را برای وام اشتغال زایی ثبت کنند.
هر استان جداگانه برای سربازان خود اقدام به پرداخت وام میکنند و این موضوع به استانها واگذار شده است؛ در واقع هر استان است که تعیین میکند که سربازانش چه مقدار وام پرداخت کند و سرباز باید به کدام بانک مراجعه کند. البته این موضوع سبب نمیشود که در استانها سلیقهای رفتار شود چراکه ستاد کل نیروهای مسلح بر ساز و کار هر استان نظارت دارد.
سربازان منقضی از خدمت سال ۹۷ به بعد یعنی هرکسی که از اول فروردین ماه سال ۹۷ از خدمت ترخیص شده و گواهی مهارت دارد و دوره مهارتی را طی کرده است میتواند به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و درخواستش را برای این وام ثبت کند.
به گفته سردار موسی کمالی دستیار و مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح وام اشتغالزایی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل تغییراتی دارد، بر اساس این تغییرات اگر سربازی قبل از خدمت یا حین خدمت یا بعد از خدمت هم دورههای مهارت آموزی را طی کرده باشد میتواند از این وام استفاده کند.
بر اساس اعلام فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح مبلغ وام اشتغالزایی برای سربازانی که خود اشتغالی دارند ۳۵۰ میلیون و برای سربازانی که کارآفرین هستند و میتوانند برای دو یا تعداد بیشتری از افراد اشتغال ایجاد کنند ۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
تفاوتی بین سربازان نیروهای نظامی برای دریافت وام اشتغالزایی سربازی نیست
سردار محمدجواد زاده کمند در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مبلغ وام اشتغالزایی برای سربازان منقضی خدمت سازمانهای مختلف متفاوت است، گفت: خیر، هیچ فرقی نمیکند یک سرباز در فراجا خدمت کرده باشد یا ارتش و سپاه. برای همه سربازان عدد و رقم مشخص است و شرط لازم برای بهره مندی از این وام گذراندن دورههای مهارت آموزی است.
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی با بیان اینکه برای استانها سهمیه تعیین نشده است تا اکثر سربازان بتوانند از وام اشتغالزایی بهره مند بشوند، گفت: البته این را باید گفت که هر استان یک مبلغ خاصی سهمیه دارد که دولت آن را تعیین کرده است و اصلاً ربطی به ستاد کل نیروهای مسلح ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اما برای نظارت بر روند اجرای صحیح تخصیص وام در جلسات شورای عالی اشتغال در استانها افرادی از ستاد کل نیروهای مسلح حضور دارند تا به این موضوع نظارت داشته باشند.
سردار زاده کمند در پایان گفت: بعید است که در خصوص سهمیه هر استان مشکلی وجود داشته باشد چون سهمیه بندی ها بر اساس سربازان هر استان تعیین شده است.
نظر شما