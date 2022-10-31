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۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۵

امروز دوشنبه؛

نشست‌ «جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات» برگزار می‌شود

نشست‌ «جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات» برگزار می‌شود

نشست‌ «جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات» امروز دوشنبه 9 آبان در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون اندیشه جوان در دومین نشست از سری جدید نشست‌های کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان مجموعه نشست‌های معرکه امروز دوشنبه ۹ آبان به موضوع «جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات» می‌پردازد.

فصل اول برنامه گفتگومحور معرکه به اعتراضات اخیر جامعه ایران اختصاص داده شده است تا زوایای پیدا و پنهان اتفاقات اخیر جامعه فارغ از هیجانات و کنش‌های زودگذر مورد بررسی، نقد و موشکافی قرار گرفته و راهکارهای جامعه دانشگاهی و اندیشمند پیرامون آن ارائه شود.

در نشست دوم از این فصل، امروز دوشنبه ۹ آبان از ساعت ۱۵ بهاره آروین «عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس» و ابوالفضل اقبالی «پژوهشگر مطالعات جنسیت و خانواده» به بحث و گفت‌وگو خواهند پرداخت.

همچنین این گفتگوها به صورت زنده از صفحه آپارات کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org_ @ پخش خواهد شد.

کد مطلب 5621123

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چقدر خوبه که این روزها بیشتر درباره بانوان داره صحبت میشه

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