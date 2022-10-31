به گزارش خبرگزاری مهر، کانون اندیشه جوان در دومین نشست از سری جدید نشستهای کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان مجموعه نشستهای معرکه امروز دوشنبه ۹ آبان به موضوع «جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات» میپردازد.
فصل اول برنامه گفتگومحور معرکه به اعتراضات اخیر جامعه ایران اختصاص داده شده است تا زوایای پیدا و پنهان اتفاقات اخیر جامعه فارغ از هیجانات و کنشهای زودگذر مورد بررسی، نقد و موشکافی قرار گرفته و راهکارهای جامعه دانشگاهی و اندیشمند پیرامون آن ارائه شود.
در نشست دوم از این فصل، امروز دوشنبه ۹ آبان از ساعت ۱۵ بهاره آروین «عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس» و ابوالفضل اقبالی «پژوهشگر مطالعات جنسیت و خانواده» به بحث و گفتوگو خواهند پرداخت.
همچنین این گفتگوها به صورت زنده از صفحه آپارات کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org_ @ پخش خواهد شد.
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