به گزارش خبرگزاری مهر، کانون اندیشه جوان در دومین نشست از سری جدید نشست‌های کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان مجموعه نشست‌های معرکه امروز دوشنبه ۹ آبان به موضوع «جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات» می‌پردازد.

فصل اول برنامه گفتگومحور معرکه به اعتراضات اخیر جامعه ایران اختصاص داده شده است تا زوایای پیدا و پنهان اتفاقات اخیر جامعه فارغ از هیجانات و کنش‌های زودگذر مورد بررسی، نقد و موشکافی قرار گرفته و راهکارهای جامعه دانشگاهی و اندیشمند پیرامون آن ارائه شود.

در نشست دوم از این فصل، امروز دوشنبه ۹ آبان از ساعت ۱۵ بهاره آروین «عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس» و ابوالفضل اقبالی «پژوهشگر مطالعات جنسیت و خانواده» به بحث و گفت‌وگو خواهند پرداخت.

همچنین این گفتگوها به صورت زنده از صفحه آپارات کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org_ @ پخش خواهد شد.