همایش آسیب های اجتماعی و زنان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، این همایش با هدف اطلاع رسانی و تبیین آسیب های اجتماعی ، بررسی عوامل و ساختارهای آسیبزای اجتماعی ، ارائه راهکارها و برنامه های مقابله با عوامل آسیبزا با اولویت راهکارها و برنامه های پیشگیرانه در حوزه زنان و خانواده برگزار می شود.

بر اساس این گزارش ، تبیین بایسته ها و وظایف نیروی انتظامی در جهت انجام وظایف و ماموریت های محوله در حوزه زنان و خانواده و بررسی و نقد عملکرد دستگاه ها و سازمان های مرتبط با این حوزه با رویکرد پیشگیری از بروز جرائم و آسیب ها ، از دیگر اهداف برگزاری همایش آسب های اجتماعی و زنان است.

این همایش از سوی دفتر امور بانوان وزارت کشور، پژوهشکده خانواده، مرکز امور زنان و خانواده ، معاونت اجتماعی ناجا و سازمان ملی جوانان برگزار می شود و مقالات ، درچهار حوزه امینتی(جرایم) ،خانواده ، اجتماعی ، سیاسی و اجتماعی ، فرهنگی ، دریافت و بررسی می شود.

علاقمندان می توانند آثار خود را تا تاریخ 15 آذر ماه سال جاری به نشانی دبیرخانه همایش واقع در تهران ، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی ، شماره 131 ، واحد 6 و 8 ارسال کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان ملی جوانان و پلیس مراجعه نمایند.

شایان ذکر است، مقالات ارسال شده باید مستدل و علمی باشد و از طرح مطالب شعاری و احساسی و تخریبی خودداری شود. لازم است که مقالات از 15 صفحه 300 کلمه ای کمتر و از 30 صفحه بیشتر نباشند.