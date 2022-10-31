به گزارش مهر به نقل از پالایشگاه نفت اصفهان، مهدی نجمی، رئیس برنامهریزی، کنترل و روشهای نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان با اعلام این خبر گفت: واحدهای تقطیر، کاهش گرانروی و گاز مایع شماره ۲، سه واحدی هستند که با تلاش متخصصان ایرانی، تعمیرات اساسی آن از روز یکشنبه، هشتم آبان ماه آغاز شده است.
وی با اشاره به اهمیت بسزای واحدهای مذکور بهویژه واحد تقطیر بهعنوان بزرگترین واحد پالایشی افزود: برای انجام تعمیرات اساسی یک ماه کاری پیشبینی شده است.
رئیس برنامهریزی، کنترل و روشهای نگهداری و تعمیرات پالایشگاه اصفهان با اعلام این خبر که برای نخستینبار در تاریخ کشور در این دوره از تعمیرات اساسی، کنترل پروژه بهصورت برخط انجام میشود، بیان کرد: انتظار میرود با بهرهمندی از این روش و مانیتورینگ فعالیتها، زمان انجام تعمیرات بهصورت چشمگیری کاهش یابد.
نجمی گفت: تعمیرات اساسی واحدهای یادشده با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی، هر چهار سال یک بار انجام میشود.
بر پایه این گزارش، پالایشگاه نفت اصفهان ۲۴ واحد عملیاتی دارد که تعمیرات اساسی هریک از آنها به صورت جداگانه یا همزمان و براساس برنامه زمانبندی انجام میشود.
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