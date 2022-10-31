سامانه بارشی تا روز جمعه در خوزستان فعال است

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تأثیر سامانه بارشی را تا روز جمعه بر استان خوزستان نشان می‌دهد که بارش‌های این سامانه تا روز سه شنبه به صورت پراکنده و سپس با تقویت آن به ویژه طی روزهای چهارشنبه تا اواخر پنجشنبه شاهد بارش‌های حجیم و گسترده‌ای در نوار شرقی و شمالی استان خواهیم بود.

وی عنوان کرد: رعد و برق، تندبادهای لحظه‌ای، صاعقه و برخاستن گرد و خاک‌های همرفتی نیز همراه با این سامانه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: شمال خلیج فارس از روز سه شنبه تا پنجشنبه مواج و همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

وی گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۳۸.۲ و ایذه با ۱۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: همچنین در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۷.۲ و حداقل به ۲۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.