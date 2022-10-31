با اوضاع امنیتی سختی مواجهیم/«بن غفیر» کاری جز هفت تیرکشی بلدنیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این رژیم گفت: حضور نیروهای خود را در کرانه باختری تقویت کرده‌ایم و می‌دانیم که اوضاع امنیتی دشواری در پیش داریم ولی می‌دانیم چگونه با آن برخورد کنیم.

بنی گانتز در ادامه سخنان خود در واکنش به درخواست «ایتمار بن غفیر» عضو جنجالی و چهره ضد فلسطینی کنست رژیم صهیونیستی برای سپرده شدن وزارت امنیت داخلی این رژیم به او گفت: بن غفیر هیچ تخصصی به جز هفت تیر کشی آن هم در میان محافظانش و در حالی که در پشت کامیون پنهان شده است، ندارد.

اشاره گانتز به ویدئویی منتشر شده از ایتمار بن غفیر است که او را ماه گذشته در حال هفت‌تیر کشی در محله شیخ جراح قدس اشغالی نشان می‌دهد. بن غفیر در حالی که هفت تیر به دست دارد و در پشت یک کامیون مخفی شده است، از نظامیان اسرائیلی می‌خواهد به سوی جوانان فلسطینی که به طرف او سنگ پرتاب کرده بودند، تیراندازی کنند.

گانتز در ادامه با اشاره به عملیات ضد صهیونیستی چند روز گذشته در منطقه «کریات اربع» در الخلیل گفت: در این عملیات هیچ کسی به خانه ایتمار بن غفیر تیراندازی نکرد و او ابداً هدف این حمله نبود. ادعاهای بن غفیر در این خصوص سو استفاده سیاسی مضحک از این حمله بود.

گفتنی است که شامگاه شنبه گذشته منابع عبری زبان از وقوع عملیات تیراندازی در شهرک کریات اربع در شهر الخلیل کرانه باختری خبر دادند. اگرچه در ابتدای این حادثه اعلام شد که مبارزان مقاومت به سمت خانه ایتمار بن غفیر عضو تندرو کنست رژیم صهیونیستی در شهرک کریات اربع تیراندازی کردند، اما در ادامه برخی منابع اسرائیلی گفته‌اند که بر خلاف اخبار منتشر شده، تیراندازی به سمت خانه ایتمار بن غفیر یا هیچ منزل دیگری در داخل شهرک کریات اربع انجام نگرفته است، بلکه هدف تیراندازی، نظامیان اسرائیلی مستقر در ورودی این شهرک بوده‌اند.

سپس منابع فلسطینی اعلام کردند که «کامل الجعبری» مجری عملیات تیراندازی در کریات اربع، توانست یک شهرک نشین را به هلاکت برساند و چندین نفر دیگر را نیز زخمی کند و خودش نیز در نهایت به شهادت رسید.