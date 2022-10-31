دروغ پردازی رسانه های معاند علیه استاندار آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، این رسانهها و به اصطلاح شبهه نیوزها با تحریف واقعیت دنبال ایجاد تشویش اذهان عمومی و عملیات روانی علیه مردم و مسئولان ایران اسلامی هستند.
در روزهای گذشته محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در یک گفت وگوی خبری اعلام کرد: امنیت مردم خط قرمز ماست».
کمی بعد از انتشار این خبر از سوی رسانههای خبری استان آذربایجان غربی و بازتاب مثبت آن، پوستری با جعل لوگوی پایگاه خبری آذر صبح در فضای مجازی و از سوی رسانههای معاند منتشر شد که در آن معتمدیان در خصوص حادثه شاهچراغ شیراز واکنشی متفاوت داشته است، آنها برای باور پذیر بودن دروغ شان لوگوی این پایگاه خبری را هم جعل کردند.
رسانههای معاند این مطلب جعلی ساختگی را به صفحه اینستاگرام معتمدیان ربط داده و مدعی شدند مطلب در صفحه شخصی او نیز منتشر شده در حالیکه صفحه ایستاگرامی معتمدیان از ۳۰ شهریور همزمان با محدود شدن دسترسی به این شبکه اجتماعی دیگر مطلبی منتشر نکرده و این مطلب از اساس کذب است.
عملیات روانی و رسانهای دشمن علیه مردم و مسوولان ایران اسلامی از طریق انتشار مطالب جعلی و ایجاد شبهه به قصد تحریف واقعیت موضوع جدیدی نیست ولی به طور قطع خللی در عزم و اراده خادمین ملت در جهت خدمت ایجاد نخواهد کرد.
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