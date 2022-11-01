روند بررسی استیضاح فاطمی امین در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن دهنوی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۰ آبان) مجلس شورای اسلامی روند بررسی استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت را تشریح کرد.

وی بیان کرد: مطابق با بند یک ماده ۸ آیین نامه داخلی مجلس و همچنین بر اساس مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ آیین نامه حداکثر زمان برای استیضاح یک وزیر ۵ ساعت است که دو ساعت آن متعلق به استیضاح کنندگان و سه ساعت متعلق به وزیر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته امروز استیضاح کنندگان یک ساعت و نیم فرصت دارند تا نقطه نظرات خود را مطرح کنند و از آنجایی که رئیس جمهور در جلسه حضور ندارد، سپس وزیر یک ساعت و نیم فرصت دارد مطالب خود را مطرح کند که می تواند بخشی از فرصت خود را در اختیار نمایندگان قرار دهد.

دهنوی ادامه داد: سپس به مدت سی دقیقه دو نفر از استیضاح کنندگان مطالب خود را مطرح می کنند و سپس وزیر سی دقیقه فرصت دارد که از خود دفاع کند. به دلیل ضیق وقت برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شده که جلسه استیضاح وزیر صمت تا پایان جلسه علنی صبح امروز به پایان برسد.

همچنین محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز به معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزرای صمت، اقتصاد و ارتباطات که در صحن مجلس حضور داشتند خیرمقدم گفت.