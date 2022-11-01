عملکرد فاطمی امین در زمینه مبارزه با فساد ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) در صحن علنی مجلس در موافقت با استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آقای فاطمی امین فردی تحصیل کرده و متدین است اما به نظر می‌رسد در حوزه مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است که در ادامه به مستندات این موضوع اشاره می‌کنم.

وی خطاب به فاطمی امین تصریح کرد: شما درباره خودرو ۸ ماه پیش در صحن مجلس قول دادید ایران خودرو و سایپا را ظرف مدت دو ماه به صاحبان آن واگذار کنید. امروز ۸ ماه از این وعده می‌گذرد اما این اقدام محقق نشده است.

نوروزی با اشاره به اثرات سو عدم تحقق وعده فاطمی امین تأکید کرد: شما روزانه صدها میلیون پول از جیب صاحبان خودرو سازی در کشور را به جیب دلالان می‌ریزید.

وی همچنین در مورد موضوع سیمان بیان کرد: شما می‌گوئید سیمان را از کیسه‌ای صد هزار تومان به ۴۹ هزار تومان رسانده‌اید اما هنوز به ازای هر کیسه سیمان حدود مبلغ ۲۰ هزار تومان به جیب دلالان می‌رسد. چرا در این باره اقدام نکرده‌اید.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد ضعیف فاطمی امین در کمیته پول شویی عنوان کرد: آقای فاطمی امین عضو کمیته پولشویی هستند اما یک بار هم در جلسات این کمیته حاضر نشده‌اند. چرا در این جلسات حضور نیافته‌اید؟

نوروزی گفت: بنا بر قانون، وزارت صمت موظف به اجرای اقدامات بسیاری برای مقابله با پولشویی بوده است اما این وزارتخانه به کدام یک از این وظیفه‌ها توجه کرده و آن را اجرایی کرده است؟

نایب رئیس کمیسیون ادامه داد: بنا بر آمار حدود ۱۰ هزار گزارش درباره وام‌های مشکوک به شما ارائه شده است. چرا درباره یک مورد از آنها رسیدگی و اعلام نتیجه نشده است؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: چرا سامانه تجارت رابه کمیته پولشویی وصل نکردید تا اقدامات لازم صورت بگیرد.