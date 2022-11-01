۵کارگروه برای اجرایی شدن فرامین رهبری در دستگاه قضا تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته «دوشنبه ۹ آبان» دومین جلسه قرارگاه پیگیری اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه با حضور معاون اول قوه قضائیه و مقامات عالی قضائی کشور برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: باید به گونه‌ای اقدام کنیم تا در بازه زمانی کوتاه مدت دو ماهه محضر ریاست قوه قضائیه گزارش عملکرد خود را ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه هدف از انجام مأموریت‌ها در دستگاه قضا عمدتاً تحول در دادگستری‌های کشور است، گفت: باید موضوع و مشکل را شناسایی کنیم تا با طرح مسائل در پی اجرای هر چه سریع‌تر فرامین رهبر معظم انقلاب گام برداریم.

در این جلسه در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضائیه در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷، در قرارگاه فوق الذکر ۵ کارگروه برای اجرایی شدن فرامین رهبر انقلاب در دستگاه قضائی تشکیل و اعضای آن مشخص شد.

کارگروه پیشگیری و مقابله با فساد درون سازمانی و برون سازمانی، کارگروه نظارت دستگاه قضائی بر ضابطان و حقوق عامه، کارگروه صیانت از نیروی انسانی و ارتقای کیفیت عملکرد، کارگروه مراقبت از امنیت روانی جامعه، کارگروه حمایت از مالکیت؛ ۵ کارگروه مذکور است.

همچنین کلیت راهکارها برای انجام اقدامات در کارگروه‌های عنوان شده به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید تا در ادامه و در فرآیند اجرای اقدامات این راهکارها عملیاتی شوند.