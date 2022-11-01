جزئیات برگزاری مراسم ۱۳ آبان در لامرد تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب باقری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی لامرد صبح سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و تشکل‌های مردمی برگزار شد، اظهار کرد: یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که تمامی اقشار جامعه خاصه دانش آموزان، دانشگاهیان و حوزه علمیه نقش آفرینی بیشتری در آن خواهند داشت.

وی ضمن دعوت از مردم شریف و ولایی لامرد در این مراسم باشکوه تصریح کرد: مراسم راهپیمایی ضداستکباری ۱۳ آبان در لامرد نیز همزمان با دیگر نقاط کشور روز جمعه و در ساعت ۱۰ صبح انجام خواهد شد.

وی افزود: مردم انقلابی لامرد از خیابان ۱۵ خرداد، میدان شهدا، بلوار سپاه به سمت مصلای الغدیر شهر لامرد حرکت خواهند کرد.

راهپیمایان پس از راهپیمایی ضداستکباری در نماز دشمن شکن جمعه شرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام باقری افزود: نظر به اینکه ۱۳ آبان امسال مقارن با روز جمعه شده است، ضمن حضور مقتدرانه امت حزب الله، دانش آموزان عزیز نیز به همراه خانواده‌های خود در این مراسم شرکت خواهند کرد.