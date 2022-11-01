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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۰

به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛

نظریه مفاهیم بنیادین در استنباط علوم انسانی از قرآن بررسی می شود

نظریه مفاهیم بنیادین در استنباط علوم انسانی از قرآن بررسی می شود

نخستین پیش نشست همایش بین‌المللی روش شناسی استخراج علوم انسانی قرآن بنیان با عنوان« نظریه مفاهیم بنیادین در استنباط علوم انسانی از قرآن » برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین پیش نشست همایش بین‌المللی روش شناسی استخراج علوم انسانی قرآن بنیان با عنوان «نظریه مفاهیم بنیادین در استنباط علوم انسانی از قرآن»، توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و با همکاری پژوهشکده علم و دین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار می‌شود.

نشست «نظریه مفاهیم بنیادین در استنباط علوم انسانی از قرآن» با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید بهمنی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مؤلف کتاب نظریه پردازی قرآن بنیان برگزار می‌شود.

این نشست فردا چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن اجتماعات دانشگاه علوم و معارف قرآن به نشانی قم. بلوار ۱۵ خرداد. کوچه شهید میثمی برپا خواهد شد.

شرکت برای عموم فرهیختگان و علاقمندان آزاد است و علاقه مندان می‌توانند از لینک مجازی: meet.quran.ac.ir/res وارد این نشست شوند.

کد مطلب 5621788

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