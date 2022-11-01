به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با موضوع ایجاد همکاری‌های مشترک در راستای حمایت از شکل‌گیری باشگاه کتاب‌خوانان حرفه‌ای قوه‌قضاییه، ارائه بسته‌های تخفیف خرید خانوادگی محصولات فرهنگی توسط قوه‌قضاییه و رفع نیازهای کتابخانه‌های عمومی با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس (آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی) به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، تشکیل کارگروه مشترک در جهت رصد و اجرای تفاهم‌نامه، برگزاری مشترک مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و بهره‌برداری رایگان از سالن‌های آمفی تئاتر و فضاهای در اختیار طرفین در اجرای برنامه‌های فرهنگی از تعهدات مشترک طرفین خواهد بود.

عضویت رایگان کارکنان قوه‌قضاییه و خانواده‌های آنان در کتابخانه‌های عمومی، صدور مجوز برای کتابخانه‌های مورد نظر دستگاه قضائی برای مشارکتی شدن آن‌ها، برگزاری جشنواره‌های کتابخوانی و بهره‌برداری از سامانه سماک (مسابقات الکترونیکی کتابخوانی)، استفاده از فضاها و ظرفیت‌های فضای مجازی نهاد برای تبلیغ فعالیت‌های قوه، عضویت معاونان منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان‌ها به عنوان عضو مدعو در انجمن کتابخانه‌های عمومی استان‌ها در راستای اجرای ماده ۷۹ آئین‌نامه قانون مجازات اسلامی، تقدیر سالانه از مسئولان دادگستری‌ها و قضات نمونه کشور در اجرای امر صدور احکام جایگزین حبس در هفته کتاب و صدور لوح تقدیر توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اداره کتابخانه‌های واگذار شده از سوی دستگاه قضائی به نهاد، ارائه مشاوره‌های تخصصی از سوی نهاد به منظور مجموعه‌سازی و ساماندهی منابع کتابخانه‌های قوه قضائیه و برگزاری دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی کتابداری، برگزاری جلسات نقد کتاب و نشست کتاب‌خوان در مناسبت‌های مختلف در مراکز معرفی شده، ارائه پوستر و فهرست کتاب‌های «کتاب‌خوان ماه» و خدمات کتابخانه‌ای ویژه نابینایان برای کارکنان قوه و خانواده‌های آنها و عضویت رایگان خانواده متهمانی که شامل اجرای احکام فرهنگی جایگزین حبس شده‌اند در کتابخانه‌ها، از تعهدات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خواهد بود.

همچنین هماهنگی با مسئولان ذیربط دستگاه قضائی در خصوص صدور احکام مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، اعلام کتابخانه‌های مورد نظر دستگاه قضائی جهت مشارکتی شدن آنها، واگذاری ساختمان کتابخانه‌های مازاد و یا غیرفعال برای مدت معین، استفاده از ظرفیت نهاد در اجرای برنامه «حمایت از شکل‌گیری باشگاه کتاب‌خوانان حرفه‌ای ویژه کارکنان قوه قضائیه و خانواده ایشان»؛ تعامل با نهاد در خصوص جمع‌آوری کتاب‌های مفید و مازاد همکاران دستگاه قضائی جهت انتقال به کتابخانه‌های عمومی با اولویت قرار دادن مناطق کمتر برخوردار، مساعدت در انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با مراکز و سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی، حمایت از برگزاری اقدامات فرهنگی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، استفاده از ظرفیت فرهنگی-آموزشی قوه در راستای دانش‌افزایی کتابداران و اعضای کتابخانه‌های عمومی در زمینه مسائل حقوقی، قانونی و جرایم، انجام تمهیدات لازم جهت دسترسی آسان نهاد به تولیدات محتوایی قوه قضائیه و اهدای کتاب‌های منتشرشده توسط قوه به نهاد و فراهم کردن شرایطی برای بازدید از کتابخانه‌های زیرمجموعه قوه جهت ارزیابی و ارائه راهکار، از تعهدات معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در این تفاهم‌نامه است.

این تفاهم نامه با ۳ سال اعتبار در دو سطح ملی و استانی اجرا خواهد شد.