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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۳۱

فیلمبرداری «اسمارتیز» به پایان رسید/ قصه فرار از خانه

فیلمبرداری «اسمارتیز» به پایان رسید/ قصه فرار از خانه

فیلمبرداری فیلم نیمه بلند «اسمارتیز» به تهیه کنندگی یاسر هشترخانی پس از چند روز کار در استان تهران و گیلان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم نیمه بلند «اسمارتیز» به تهیه کنندگی یاسر هشترخانی پس از چند روز کار در استان تهران و گیلان به پایان رسید.

عوامل و بازیگران فیلم «اسمارتیز» عبارتند از سیاوش چراغی پور، حسن اسدی، سمیه مهری، دانیال احمدی، خورشید چراغی پور، یوسف فروتن، حسین میلانی، کیمیا نصیری، کیارش حقگو، مرسده ایزدوست، تهیه کننده: یاسر هشترخانی، کارگردان: مسعود ترابی، نویسنده: محسن عظیمی، جانشین تهیه: فاطمه جنیدی، دستیار اول و برنامه ریز: سجاد نوبهاری، مجری طرح: فاطیما موسوی، تدوینگر: بابک رضوانی، مدیر تولید: حامد مقدم، مدیر فیلمبرداری: حمید شکوهی، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه و لباس: سجاد کاظمی، منشی صحنه: فروغ لسانی، عکاس: ساجده شریفی، مدیر تدارکات: محمود گودرزی، مشاور حقوقی پروژه: فاطمه عباسی، مشاور رسانه‌ای: فاطیما موسوی

در خلاصه داستان آمده است: «رژین که برای مسابقات کشوری کیک‌بوکسینگ انتخاب شده است به دلیل مخالفت پدرش مجبور می‌شود از خانه فرار کرده و به تهران برود. پس از برنده شدن در مسابقات به همراه دوستش و چند نفر دیگر به یک مهمانی دعوت می‌شوند. از سویی پدرش هم به دنبالش می‌آید و … .»

کد مطلب 5621896
زهرا منصوری

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