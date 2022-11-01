به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه از فصل سوم قرار سه‌شنبه‌های انتشارات شهید کاظمی به بررسی تاریخ سیاه جنایات صد ساله آمریکا در ایران و غرب آسیا اختصاص دارد که امروز سه‌شنبه ۱۰ آبان با محوریت کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» نوشته محمدصادق کوشکی برگزار می‌شود.

نویسنده در این‌کتاب در سه فصل به موضوعاتی چون تأسیس آمریکا و فضای داخلی آن، سیاست‌های آمریکا در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، با زبانی طنز به روایت تاریخ آمریکا می‌پردازد و در کنار آن در هر بخش از کتاب، کاریکاتورهای کشیده شده توسط مازیار بیژنی نیز استفاده شده است.

علاوه‌براین، خط سیر چیده شده برای روایت مرحله به مرحله تاریخ آمریکا، یک خط دقیق و مینیاتوری است که بدون اغراق می‌توان آن را دربرگیرنده تمامی اتفاقات مهم تاریخ پرفراز و نشیب آمریکا دانست. اتفاقاتی که بسیاری از آن‌ها با تلاش آمریکایی‌ها در لابلای تاریخ دفن شده بودند و حالا دوباره با این کتاب به مخاطب ایرانی شناسانده می‌شوند.

همچنین نویسنده در این کتاب علاوه بر استفاده از منابع مرتبط با آمریکا که در خارج از ایران تولید شده‌اند از مشاوره عباس سلیمی‌نمین و فوأد ایزدی، استفاده کرده است.

این برنامه با حضور محمدصادق کوشکی نویسنده کتاب و مازیار بیژنی کاریکاتوریست از ساعت ۱۸ امروز سه شنبه ۱۰ آبان در مجتمع ناشران قم برگزار می‌شود.

کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» در سال ۱۳۹۸ در ۲۴۰ صفحه توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار نشر شده است.