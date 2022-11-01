«محسن منصوری» معاون اجرایی رئیس جمهور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حکم انتصاب محسن منصوری، با آرزوی موفقیت برای معاون اجرایی ریاست جمهوری در انجام شایسته وظایف محوله، وی را مکلف کرد با اهتمام به "عدالت‌محوری"، "روحیه انقلابی"، "مردم‌داری"، "پاکدستی و فساد ستیزی"، "قانون‌مداری" و "مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی" با نظارت دقیق بر پیشبرد و حسن اجرای امور در تحقق اهداف کلان دولت در این حوزه مجدانه بکوشد.

«محسن منصوری» متولد خرداد ۱۳۶۳ در شهرستان ورامین و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران است.

وی پیش از این استاندار تهران بود.

عضویت در شورای‌عالی جمعیت هلال احمر با حکم رئیس جمهور، معاونت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مدیرعاملی بنیاد علوی، مدیرعاملی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و فرمانداری شهرستان ورامین از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی منصوری است.