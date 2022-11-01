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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴

با حکم رئیس جمهور؛

«محسن منصوری» معاون اجرایی رئیس جمهور شد

«محسن منصوری» معاون اجرایی رئیس جمهور شد

رئیس جمهور در حکمی «محسن منصوری» را به سمت معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حکم انتصاب محسن منصوری، با آرزوی موفقیت برای معاون اجرایی ریاست جمهوری در انجام شایسته وظایف محوله، وی را مکلف کرد با اهتمام به "عدالت‌محوری"، "روحیه انقلابی"، "مردم‌داری"، "پاکدستی و فساد ستیزی"، "قانون‌مداری" و "مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی" با نظارت دقیق بر پیشبرد و حسن اجرای امور در تحقق اهداف کلان دولت در این حوزه مجدانه بکوشد.

«محسن منصوری» متولد خرداد ۱۳۶۳ در شهرستان ورامین و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران است.

وی پیش از این استاندار تهران بود.

عضویت در شورای‌عالی جمعیت هلال احمر با حکم رئیس جمهور، معاونت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مدیرعاملی بنیاد علوی، مدیرعاملی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و فرمانداری شهرستان ورامین از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی منصوری است.

کد مطلب 5621949
هادی رضایی

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