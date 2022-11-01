فیلم های کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای در کردستان حمایت ویژه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در سنندج اظهار کرد: فراخوان شرکت در سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ بعد از وقفه‌ای چهار ساله منتشر شده و همه علاقمندان به فیلم‌های کوتاه به ویژه فیلمسازان کردستانی می‌توانند در این رقابت شرکت کنند.

وی عنوان کرد: بر اساس فراخوان منتشر شده، سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ در دو بخش مسابقه ملی و مسابقه بین المللی و هر کدام در سه نوع تولید مستند، داستانی و پویا نمایی برگزار می‌شود که در بخش مسابقه ملی صرفاً هنرمندان ایرانی حضور پیدا کرده و بخش مسابقه بین الملل نیز ویژه هنرمندان سایر نقاط جهان می‌باشد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با اشاره به اضافه کردن بخش ویژه به این دوره از جشنواره فیلم ۱۰۰، عنوان کرد: در دوره سیزدهم بخش کودک و نوجوان به عنوان بخش ویژه به جشنواره اضافه شده است و هنرمند مجاز است خارج از سه بخش مستند، داستانی و پویا نمایی در این بخش نیز آثار خود را ارسال کند.

وی با اشاره به اینکه شعار اصلی جشنواره سیزدهم فیلم ۱۰۰« ایران عزیز» است، افزود: پیشرفت، خلاقیت، زیبایی‌ها، اقتصاد و ثروت ملی، امید، خانواده، میهن دوستی، عدالت و آزادی از جمله موضوعات بخش ملی این جشنواره به شمار می‌رود.

مرادی به بخشی از قوانین و مقررات جشنواره سیزدهم اشاره کرد و گفت: مدت زمان آثار ارسالی با احتساب تیتراژ حداکثر تا ۱۰۰ ثانیه قابل پذیرش است، آثاری که در دوره‌های قبلی جشنواره شرکت داده شده و یا تولید آنها پیش از فروردین ۱۳۹۸ باشد، حق شرکت در این جشنواره را ندارند.

وی به اشاره به جوایز اعلام شده برای آثار برتر جشنواره سیزدهم، عنوان کرد: به آثار برتر در هر بخش ۶۰ میلیون تومان، آثاری که عنوان دوم را کسب می‌کنند ۴۰ میلیون تومان و برای آثار دارای رتبه سوم ۳۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان کردستان آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره را پایان دی ماه سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: سیزدهمین دوره این جشنواره بین المللی ۹ تا ۱۲ اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود و علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین نحوه ارسال اثر می‌توانند به سایت جشنواره به آدرس www.100fest.com مراجعه نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به استعدادهای بالای فیلمسازان این استان، عنوان کرد: در دوازدهمین دوره جشنواره فیلم ۱۰۰ سه اثر از کردستان در سه بخش مستند، داستانی و پویانمایی موفق به کسب عنوان اول شدند و انتظار می‌رود که در این دوره از جشنواره نیز شاهد درخشش هنرمندان کردستانی باشیم.

مرادی ضمن اعلام حمایت از آثار تولیدی برای حضور در جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰، اظهار کرد: تمامی طرح‌های هنرمندان کردستانی برای حضور در این رویداد بین المللی از سوی حوزه هنری کردستان مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت و به همین دلیل طی روزهای آینده فراخوان دعوت از فیلمسازان برای حمایت از آثار آنها منتشر می‌شود.