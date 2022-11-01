  1. استانها
  2. یزد
۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۹

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد خبر داد؛

تبلیغات حلقه مفقوده گردشگری شهر جهانی یزد

تبلیغات حلقه مفقوده گردشگری شهر جهانی یزد

یزد- رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورای شهر یزد، تبلیغات و بازاریابی را حلقه مفقوده گردشگری شهر جهانی یزد دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حقیرالسادات، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شورای شهر یزد اظهار داشت: طراحی پارک های موضوعی و مجتمع های فرهنگی، ورزشی و گردشگری برای افزایش شور و نشاط اجتماعی، همچنین ماندگاری گردشگران ضرورت دارد.

حقیرالسادات ادامه داد: توجه به مدیریت و ایجاد جاذبه های تفریحی ورزشی، از جاذبه های مکمل گردشگری است که برای یزد ضروری است و لازم است بازآفرینی شهری در یزد رخ دهد و در سطح شهر مجتمع های فرهنگی، ورزشی، رفاهی و گردشگری ایجاد شود.

وی عنوان کرد: طراحی پارک های موضوعی نیز ضرورت دارد تا برای عموم مردم شهر برنامه ریزی شود و بتوانند اوقات فراغت خود را در این مجموعه ها بگذرانند، وجود چنین پارک هایی ضمن اینکه هیجان شهروندان تخلیه می‌شود، می‌تواند کارکرد فرهنگی و آموزشی در حوزه گردشگری نیز داشته باشد.

رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورای اسلامی شهر یزد، در مورد تبلیغات و بازاریابی گردشگری شهر یزد گفت: با تولید محتوا در شبکه های ملی و اجتماعی و به خصوص مجازی می توان شهر یزد را به همگان معرفی کرد، تبلیغات حلقه مفقوده زنجیره گردشگری شهر یزد است.

حقیرالسادات افزود: به نظر بسیاری از کارشناسان گردشگری ضرورت دارد افتخارات بین المللی و میراثی شهر یزد در دنیا از طریق رسانه و تبلیغات معرفی شود.

وی تاکید کرد: در کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد به این موضوع توجه ویژه خواهد شد و با استفاده از ظرفیت کارشناسان مختلف در حوزه های تبلیغات، در زمینه گسترش تبلیغات گردشگری گام های موثری برداشته خواهد شد.

کد مطلب 5621998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها