تبلیغات حلقه مفقوده گردشگری شهر جهانی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حقیرالسادات، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شورای شهر یزد اظهار داشت: طراحی پارک های موضوعی و مجتمع های فرهنگی، ورزشی و گردشگری برای افزایش شور و نشاط اجتماعی، همچنین ماندگاری گردشگران ضرورت دارد.

حقیرالسادات ادامه داد: توجه به مدیریت و ایجاد جاذبه های تفریحی ورزشی، از جاذبه های مکمل گردشگری است که برای یزد ضروری است و لازم است بازآفرینی شهری در یزد رخ دهد و در سطح شهر مجتمع های فرهنگی، ورزشی، رفاهی و گردشگری ایجاد شود.

وی عنوان کرد: طراحی پارک های موضوعی نیز ضرورت دارد تا برای عموم مردم شهر برنامه ریزی شود و بتوانند اوقات فراغت خود را در این مجموعه ها بگذرانند، وجود چنین پارک هایی ضمن اینکه هیجان شهروندان تخلیه می‌شود، می‌تواند کارکرد فرهنگی و آموزشی در حوزه گردشگری نیز داشته باشد.

رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورای اسلامی شهر یزد، در مورد تبلیغات و بازاریابی گردشگری شهر یزد گفت: با تولید محتوا در شبکه های ملی و اجتماعی و به خصوص مجازی می توان شهر یزد را به همگان معرفی کرد، تبلیغات حلقه مفقوده زنجیره گردشگری شهر یزد است.

حقیرالسادات افزود: به نظر بسیاری از کارشناسان گردشگری ضرورت دارد افتخارات بین المللی و میراثی شهر یزد در دنیا از طریق رسانه و تبلیغات معرفی شود.

وی تاکید کرد: در کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد به این موضوع توجه ویژه خواهد شد و با استفاده از ظرفیت کارشناسان مختلف در حوزه های تبلیغات، در زمینه گسترش تبلیغات گردشگری گام های موثری برداشته خواهد شد.