دستگیری ۳۹۵ شکارچی غیرمجاز در گیلان/ ۵۳ قبضه سلاح کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حجتی گفت: مأموران یگان حفاظت گیلان با اشاره به دستگیری ۳۹۵ شکارچی غیرمجاز در شش ماهه نخست امسال در استان گیلان اظهار کرد: از این افراد متخلف ۵۳ قبضه سلاح غیرمجاز و دو هزار و ۳۱۰ مورد ادوات غیرمجاز شکار کشف شد.

وی همچنین از کشف ۷ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۴۴۴ مورد صید غیرمجاز آبزیان در این مدت خبر داد و افزود: ۲۰ مورد اخطاریه زیست محیطی برای متخلفان در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در گیلان صادر شد.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک به شکار غیرمجاز، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.